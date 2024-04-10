خامنئي: إسرائيل “يجب أن تعاقب” على مهاجمة القنصلية الإيرانية في سوريا

طهران: أكد المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية علي خامنئي مجددا الأربعاء أن إسرائيل سوف “تنال العقاب” بعد قصف جوي نُسب لإسرائيل وأسفر عن تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري، بينهم اثنان من كبار الضباط.

وقال خامنئي في خطبة بعد صلاة عيد الفطر في طهران إن “الكيان الصهيوني الشرير ارتكب خطأ.. ويجب أن يعاقَب وسيعاقَب”.

واعتبر أن الهجوم الذي وقع في الأول من نيسان/ أبريل ودمّر مبنى القنصلية المكون من خمس طبقات في سوريا، انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية التي تنص على حرمة المباني الدبلوماسية.

وقال إن “القنصليات والسفارات في أي دولة هي بمثابة أراض لتلك الدولة والهجوم على قنصليتنا يعني الهجوم على أراضينا”.

وتوعد مسؤولون إيرانيون في وقت سابق إسرائيل بالرد على الهجوم.

وحذر مستشار خامنئي يحيى رحيم صفوي الأحد من أن سفارات إسرائيل “لم تعد آمنة”.

وأعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي تعزيز إجراءاتها الدفاعية وتعليق اذونات الوحدات القتالية موقتا بعد التهديدات الإيرانية.

وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف خلف موجة من الهجمات التخريبية والاغتيالات التي استهدفت برنامجها النووي.

(أ ف ب)