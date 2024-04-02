خامنئي: إيران “ستعاقب” إسرائيل رداً على استهداف قنصليتها في دمشق

طهران: أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، أنّ إيران “ستعاقب” إسرائيل بسبب الغارة التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً من بينهم سبعة من الحرس الثوري الإثنين.
وقال خامنئي في بيان “سيعاقب رجالنا الشجعان النظام الصهيوني، سنجعله يندم على هذه الجريمة وغيرها”.
(أ ف ب)
نحن في الانتظار يا شطار ✌️🇵🇸😏☝️🔥
نأمل أن يكون العقاب هذه المرة جاد وليس كالمرات السابقات التي كانت قرصة أذن لعصابة الشر الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸😏☝️🚀