سياسة | دولي | إيران

خامنئي: إيران “ستعاقب” إسرائيل رداً على استهداف قنصليتها في دمشق

2 - أبريل - 2024

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طهران: أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، أنّ إيران “ستعاقب” إسرائيل بسبب الغارة التي استهدفت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً من بينهم سبعة من الحرس الثوري الإثنين.

وقال خامنئي في بيان “سيعاقب رجالنا الشجعان النظام الصهيوني، سنجعله يندم على هذه الجريمة وغيرها”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 2, 2024 الساعة 11:34 ص

    نحن في الانتظار يا شطار ✌️🇵🇸😏☝️🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 2, 2024 الساعة 11:37 ص

    نأمل أن يكون العقاب هذه المرة جاد وليس كالمرات السابقات التي كانت قرصة أذن لعصابة الشر الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي يا انريكي ✌️🇵🇸😏☝️🚀

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