خامنئي: إيران لن تماطل أو تتعجل في مواجهة إسرائيل

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الجمعة إن الجمهورية الإسلامية “لن تماطل أو تتعجل في أداء ما عليها” في مواجهة إسرائيل.

وأضاف أن “العمل الرائع الذي قامت به قواتنا المسلحة قبل ليلتين كان قانونيا ومشروعا تماما”، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وقال خامنئي الذي تكلّم بالعربية في خطوة نادرة الحدوث، إن “خطوة قواتنا المسلحة في مساندة غزة قبل أيام عقاب الحدّ الأدنى” على ما ترتكبه إسرائيل.

وكانت الى جانب خامنئي بندقية، وهو تقليد ديني في إيران للأئمة الإيرانيين الذين يقودون صلاة الجمعة رمزا للجهوزية للحرب ضد الأعداء.

والمرة الأخيرة التي أمّ فيها خامنئي صلاة الجمعة تعود إلى كانون الثاني/يناير 2020 بعد إطلاق إيران صواريخ على قاعدة أمريكية في العراق ردّا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

وأكد خامنئي في جامع المصلّى الكبير للإمام الخميني في وسط طهران أن إسرائيل التي تحارب على جبهات عدة مع حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، “عجزت عن توجيه ضربة مؤثرة لبنى فصائل المقاومة، فلجأت إلى سياسة الاغتيالات والتدمير”، واصفا إياها بـ”العدو الجبان”.

وتابع “المقاومة في المنطقة لن تتراجع باستشهاد قادتها ورجالها، والنصر سيكون حليفها”.

وشدّد على أن “الكيان الذي تلقى مساعدات هائلة من أمريكا والغرب، مُني بالهزيمة في مواجهة بضعة آلاف من المجاهدين”.

ورأى في الخطبة التي أتت قبل ثلاثة أيام من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب على غزة، أن “المقاومة في غزة أذهلت العالم، وجهاد رجال فلسطين ولبنان أعاد الكيان الغاصب 70 عاما إلى الوراء”.

(وكالات)