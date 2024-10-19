خامنئي: حماس “حية وستبقى حية” بعد تصفية السنوار

طهران: أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي السبت أن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” “حية وستبقى حية” رغم استشهاد رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار في عملية عسكرية إسرائيلية.

وقال خامنئي في بيان “لا ريب في أن فقده مؤلمٌ لجبهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلف عن المضي قدما مع استشهاد شخصيات بارزة”.

ولا تعترف إيران بدولة إسرائيل وجعلت من دعم القضية الفلسطينية إحدى ركائز سياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية في العام 1979.

وأضاف خامنئي أن يحيى السنوار “كان رمزا بارزا للمقاومة والجهاد” ضد إسرائيل، معتبرا أنه “صمدَ بعزيمة فولاذيّة في وجه العدوّ المعتدي والظالم، ووجّه له صفعة بحكمة وشجاعة”.

وتتهم إسرائيل يحيى السنوار، الذي بقي لفترة طويلة في الظل قبل أن يتولى رئاسة حماس هذا الصيف، بأنه مهندس الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي شكل شرارة الحرب في قطاع غزة.

وعشية تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في آب/ أغسطس في أعقاب اغتيال سلفه إسماعيل هنية في طهران في نهاية تموز/ يوليو في ضربة نسبت إلى إسرائيل، نشر المرشد الأعلى الإيراني على موقعه الإلكتروني مقطع فيديو لاجتماع نادر مع السنوار يعود تاريخه إلى العام 2011.

وكان يحيى السنوار في ذلك الوقت عضوا في وفد للحركة الإسلامية الفلسطينية بقيادة هنية إلى طهران.

(أ ف ب)