خامنئي: الأمريكيون شركاء في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بغزة

طهران: أشار قائد الثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، إلى الدور الخاص للعراق في زيادة الضغوط السياسية للعالم العربي والعالم الإسلامي على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف العدوان على غزة.

وقال اليوم الاثنين، خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، والوفد المرافق له، إن “الأمريكيين متواطئين وبكل ما للكلمة من معنى في جرائم الصهاينة في غزة”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأكد قائد الثورة الإسلامية على “ضرورة زيادة الضغوط السياسية للعالم الإسلامي على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف قتل أهل غزة، مضيفا أن “العراق وباعتباره دولة مهمة في المنطقة، يستطيع أن يلعب دورا خاصا في هذا المجال ويخلق جديدا في العالم العربي والعالم الإسلامي”.

وقال إنه “إذا لم تكن هناك مساعدات عسكرية وسياسية أمريكية، فلن يتمكن الكيان الصهيوني من الاستمرار. إن الأمريكيين شركاء وبكل ما للكلمة من معنى في جرائم الصهاينة في غزة”.

وأكد أنه “على الرغم من كل عمليات القتل التي ترتكب في غزة، فإن الكيان الصهيوني حتى الآن هو الخاسر الحقيقي في هذا الأمر لأنه لم ولن يتمكن من استعادة سمعته المفقودة من ذلك في المستقبل أيضا”.

(وكالات)