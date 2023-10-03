سياسة | دولي | إيران

خامنئي: الدول التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل “تراهن على حصان خاسر”

منذ ساعة واحدة

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دبي: نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الثلاثاء، عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، القول إن الدول التي تسعى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل “تراهن على حصان خاسر”.

وقال خامنئي: “موقف الجمهورية الإسلامية الثابت هو أن الدول التي تراهن على التطبيع مع إسرائيل ستخسر. إنها تراهن على حصان خاسر”.

كان وزير الخارجية الإسرائيلي قال الشهر الماضي إن الإطار العام لاتفاق لإقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية بوساطة أمريكية قد يصبح جاهزا بحلول مطلع العام المقبل وذلك بعد أن أشارت الدول الثلاث إلى إحراز تقدم في المفاوضات المعقدة.

(رويترز)

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