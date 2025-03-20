خامنئي: الضربات الأمريكية على اليمن “جريمة ينبغي التصدي لها”

طهران: قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الخميس إن الضربات الأمريكية المميتة على جماعة الحوثي في اليمن هي “جريمة ينبغي التصدي لها حتما”.

وقال خامنئي بحسب رسالة مصورة نشرت على موقعه الالكتروني لمناسبة العام الجديد في إيران “إنّ العدوان على الشعب اليمني والمدنيّين اليمنيّين، هو أيضا جريمة ينبغي التصدّي لها حتما”.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي تشنّ واشنطن حملة جوية ضدّ الحوثيين أسفرت السبت عن استشهاد 53 شخصا وإصابة 98 آخرين، وفق الجماعة الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر مرات عدة.

وتزامنا مع هذه الضربات، توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين الأربعاء بـ”القضاء عليهم تماما”.

ودانت إيران الغارات الأمريكية الأخيرة على اليمن، ووصفتها الخارجية الخميس، إلى جانب الغارات الإسرائيلية القاتلة على غزة، بأنها أمثلة على “جرائم حرب”.

وفي مقطع الفيديو، وصف خامنئي الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بأنها “جريمة كارثية”، وقال إن الولايات المتحدة “تتحمل المسؤولية”.

(أ ف ب)