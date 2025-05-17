خامنئي عقب زيارة ترامب لدول الخليج: على الولايات المتحدة “أن تغادر.. وستغادر” الشرق الأوسط

آية الله علي خامنئي خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين في طهران. 15 أبريل 2025

طهران: قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت إن على الولايات المتحدة “الرحيل من هذه المنطقة، وسترحل” عقب زيارة الرئيس دونالد ترامب لدول الخليج العربية.

وقال خامنئي في خطاب متلفز ألقاه أمام عدد من المدرسين “بعزيمة شعوب المنطقة ستُجبر الولايات المتحدة على الرحيل من هذه المنطقة وسترحل حتما”، منتقدا ما وصفه بالنموذج الأميركي الفاشل الذي يهدف إلى الإبقاء على حاجة دول الخليج وتبعيتها للدعم الأمريكي.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وطهران مباحثات بوساطة عمانية، منذ 12 نيسان/ أبريل سعيا الى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، يحل بدلا من اتفاق دولي أبرم قبل عقد.

وهذه المباحثات هي الأعلى مستوى بين البلدين منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في 2018.

كذلك، انتقد آية الله خامنئي السبت الولايات المتحدة لدعمها إسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وفي إشارة إلى نهج الإدارة الأمريكية، قال “إن ترامب والمسؤولين الأمريكيين يكذبون في تصريحاتهم التي تدعي أنهم يريدون استخدام القوة من أجل السلام، لأنهم استخدموا القوة لقتل الأطفال وأبناء غزة”، على ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية (إرنا).

وكان ترامب انتقد الثلاثاء المسؤولين في إيران ودورها الإقليمي خلال زيارته إلى السعودية.

وقال في منتدى استثماري في السعودية “إن قادة إيران ركزوا على سرقة ثروات شعبهم لتمويل الإرهاب وإراقة الدماء في الخارج”.

وقال آية الله خامنئي السبت إن تصريحات ترامب “تعد مصدر خزي لقائلها ومصدر خزي للشعب الأمريكي”، بحسب إرنا.

وأكد الرئيس الأمريكي في قطر الخميس أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وحث في اليوم التالي إيران على “التحرك” بشأن هذه القضية “وإلا سيحدث شيء سيء”.

وفي الأسابيع الأخيرة، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مجموعة من الكيانات والأفراد المرتبطين بصناعة النفط الإيرانية وببرنامجيها الصاروخي والنووي.

(أ ف ب)