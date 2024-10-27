البرلمان الإيراني يعقد اجتماعا مغلقا.. وخامنئي يحذر: لا ينبغي “التضخيم ولا التقليل من” الضربة الإسرائيلية على إيران- (فيديو)

طهران: أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد أنه ينبغي عدم “التضخيم ولا التقليل” من الضربات التي نفذتها إسرائيل على مواقع عسكرية في إيران.
وفي أول رد فعل على الضربات، قال خامنئي في منشور على منصة “إكس” إنه “لا ينبغي تضخيم شر الكيان الصهيوني في عدوانه على إيران ولا التقليل منه”، معتبرا أن إسرائيل “أخطأت في الحسابات”.
وفي منشوره أعلن خامنئي أن “الكيان الصهيوني أخطأ في الحسابات ويجب تفهيمه قوة وإرادة وإبداع الشباب والشعب الإيراني”.
وتابع أن “المسؤولين سيقررون كيفية تفهيم الكيان الصهيوني إرادة الشعب الإيراني ويجب القيام بما يضمن مصلحة إيران وشعبها”.
⭕️الإمام الخامنئي قبل قليل في لقاء مع جمع من عائلات شهداء الأمن:
الكيان الصهيوني ارتكب حماقة تجاه إيران ويجب إحباط حساباته pic.twitter.com/VafIqqGScC
— موقع الإمام الخامنئي (@site_khamenei) October 27, 2024
وبعد يوم واحد من قيام إسرائيل بشن غارات جوية ضد أهداف رئيسية في إيران، عقد البرلمان الإيراني الأحد، اجتماعا مغلقا لبحث الرد.
وترأس المداولات رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) محمد باقر قاليباف، وهو جنرال سابق في الحرس الثوري الإسلامي، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية إيرانية.
ويحظى البرلمان الإيراني بنفوذ محدود، حيث تتركز السلطة الفعلية في أيدي قيادة الدولة برئاسة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
ومع ذلك، تهيمن أغلبية من المتشددين المحافظين على البرلمان منذ إجراء انتخابات العام الجاري، وهو ما من المرجح أن يؤثر أيضا على المزاج بين الأجنحة الراديكالية في الجيش.
وكانت إسرائيل قد شنت هجوما متوقعا على نطاق واسع على إيران في وقت مبكر من صباح السبت، وقالت في وقت لاحق إنها استهدفت منشآت تستخدم في صنع الصواريخ التي يتم إطلاقها على إسرائيل، بالإضافة إلى مواقع صواريخ أرض جو.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن هناك أربعة جنود قتلوا في الضربات.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا) عن قاليباف القول، إن الرد العسكري من جانب إيران على الهجوم الإسرائيلي، مؤكد، رغم أنه وصفه بأنه “سلبي”، وبالتالي قلل من حجمه.
(وكالات)
لا تضخموا من المسرحية لكي يطلب منا الرد ولا تخففوا من المسرحية لكي لا نعطي الانطباع اننا نتحالف مع الشيطان الاكبر
ثم ان الاصدقاء في الحلف الصهيوصليبي قد اخبرونا عن المواق المستهدفة قبل ثلاث ساعات من القصف لكي يتم اخلاؤها من المعدات والعاملين بعد وعد من الشيطان الاكبر عن تعويض الخسائر المادية
ورغم كل ذالك لا يزال بعض السذج من العربان يصدق ان هناك عداوة بين الحلف الصهيوصليبي وبين الحلف الفارسي الشيعي
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل لوليك الفرج.
هي ضربة موجعة جدا جدا بدليل استشهاد 4 من خيرة جنود إيران يا حيران، وفي ضربات الوعد الصادق 1و 2 لم يمت أحد من العسكريين الصهاينة الملاعين، لذلك الكفة حتى الآن تميل إلى عصابة الشر الصهيو أمريكية ✌️🇮🇷☹️☝️🔥🐒🚀🔥
أحياناً يُخيل للمرء أنه يوجد غرفة عمليات مشتركه بين إيران وأمريكا إسرائيل.
ماذا عن الأحيان الأخرى أخ أسامة ، طابت اوقاتك ,
أخي بشير لا أعرف إذا كنت تريد مني رأياً عن مايسمى جبهة الممانعة (أي دون أن نشمل حماس ومقاومتها، فهذا شأن بذاته) وأنا لا أبخل في تعليقاتي في الحديث عن هذا الأمر. لكن بالنظر لما يقوم به بشارون أسدوف من قصف لمناطق الشمال وقتل الشعب السوري من جهة (تزامناً مع الضربات الإسرائيلية في سوريا واقتحامها لشريط الحدود في الجولان المحتل) وبدعم من إيران وروسيا، وكذلك سخريته من لبنان رغم هذه المأسي التي تحصل! يحصر إلى ذهن أي متابع الفول وأي مقاومة وممانعة هذه وأي وحدة ساحات هده!. لا أرى في إيران إلا لاعباً أخر يعيش على قتلنا وسفك دمائنا. وللعلم الأنظمة العربية تاجرت بالقضية الفلسطينية بقدر ماستطاعت بينما استمرت على الإحتفاظ بصداقة ضمنية لأمريكا وإسرلئيل (كما فعل النظام السوري مثلاً ولم يعد الأمر سراً في هذه الأبام) فلا نستغرب أن تقوم إيران بهذا أيضاً.
والدليل ان هناك غرفة عمليات مشتركة هو ان ايران طلبت من الغرب قبل نصف قرن ان يفرضوا عليها عقوبات صارمة وحصار ووضع اقتصادها على شفا الانهيار، وشيطنتها وربط اسمها بالارهاب. وقد كان امام ايران ان تكون مثل الامارات، لديها النفط ولديها قدرات كبيرة، وكان بامكانها ان تواصل السير على خطى الشاه وتكون مخلب امريكا في المنطقة كما كانت زمن الشاه، لكنها اختارت ان تدمر اقتصادها رغم وجود غرفة عمليات مشتركة مع اسرائيل وامريكا. وهذا نفس المنطق الذي تستخدمه دول التطبيع بالقول لنا ضعوا عقولكم جانبا وصدقونا نحن فالتطبيع هو في صالح قضية فلسطين، وان الخطر الاكبر على المشروع الصهيوني يأتي اصلا من دول التطبيع. وايضا علينا ان نصدق ان ابران واسرائيل حلفاء. الموضوع بسيط: علينا فقط ان نضع عقولنا جانبا ونصدق من يقول لنا انه يعرف اكثر منا. الان انا اصبحت اقتنع ان ابران واسرائيل وامريكا اصدقاء، وان الامارات والبحرين يشكلان الخطر الاكبر على اسرائيل.
مع الشكر على التعقيب لكن صدقاً ياأخي خالد كنا من أكثر الذين استبشروا خيراً بالثورة الإيرانية ودافعوا عنها ودافعنا عن حزب الله وعن لبنان ضد الإحتلال الإسرائيلي وجرائمه لكن في النهاية قتلونا وسفكوا دمائنا واتخذوا من بشارون أسدوف خليلاً لهم! رغم أنه من أسوأ من عليها. وهم في النهاية ضد إرادة الشعب الإيراني والبمناسبك الذي تضامن مع الشعب السوري، لأن ولاية الفقيه تحولت إلى نظام استبدادي قمعي لايهتم إلا بسلطته وتسلطه، وكأنما تحرر الشعوب خطر على إيران وليس على إسرائيل. لا التطبيع ولا الإستبداد ولا القمع والتسلط ولا الفاشية والإجرام التي يتفقان بها (وخاصة بشارون أسدوف) مع نتنياهو والإحتلال الصهيوني العنصري الفاشي والأمر صار أكثر من واضح.
يبدو ان كره البعض لايران قد ضرب بوصلتهم. ايران ساندت المجرم بشار الاسد، لكن هذا لا يعني انها اصبحت حليفا لاسرائيل. ايران مثلها مثل بقية العالم شاهدت قادة المعارضة السورية واعضاء التنظيمات الارهابية يتلقون العلاج في مشافي اسرائيل ويلتقطون الصور مع نتانياهو، فما عساها ان تفعل وهي تعلم ان امكانية تولي هؤلاء الحكم في سوريا ستعني حكما بناء افضل العلاقات مع الكيان وحصار افضل اذرع ايران ، حزب الله، وضرب مصالح ايران في المنطقة. لكن اتهام ايران بسبب جرائمها في سوريا بأنها حليف لاسرائيل هو اتهام يجافي المنطق والحقيقة، وهو اتهام يستخدم نفس المنطق الذي تقوله دول التطبيع ان التطبيع هو في صالح فلسطين. الاثنان يستخدمان منطقا مقلوبا دون اي سند، بل منطق تبطله الوقائع والتاريخ.
ملالي طهران هم اعداء ايضا …يعملون لمصالحهم الشخصية
لا مستقبل مشرق في الافق القريب، هناك احتمال حدوث صراعات واسعة نطاق وكوارث . ومواجهات محتملة خارج كوكب الأرض، نحن على ابواب مستقبل مقلق.
حلقت أكثر من 100 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار
وأخرج الترمذي وابن حبان وغيرهما، ما لفظه كما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله؛ من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا ثم لم يكونوا أمثالنا؟ قال: -وكان سلمان بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ سلمان ، قال: هذا وأصحابه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. وهذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني وغيره
احسنت القول
هذا الحديث لا يدل على أن أهل فارس أفضل من الصحابة رضي الله عنهم ، وذلك للوجوه التالية :
الحديث في ذاته ضعيف عند كثير من أهل العلم ، كما سبق .
على فرض صحة الحديث ، فالآية المذكورة فيه وهي قوله تعالى : (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ) المراد منها التخويف فقط ، وإلا فلا يوجد من هو أفضل من الصحابة رضي الله عنهم ، ولا مثلهم .
قال القرطبي رحمه الله :
“قوله تعالى : ( وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ) هو إخبار عن القدرة ، وتخويف لهم ، لا أن في الوجود من هو خير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم” انتهى .