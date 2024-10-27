البرلمان الإيراني يعقد اجتماعا مغلقا.. وخامنئي يحذر: لا ينبغي “التضخيم ولا التقليل من” الضربة الإسرائيلية على إيران- (فيديو)

طهران: أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد أنه ينبغي عدم “التضخيم ولا التقليل” من الضربات التي نفذتها إسرائيل على مواقع عسكرية في إيران.

وفي أول رد فعل على الضربات، قال خامنئي في منشور على منصة “إكس” إنه “لا ينبغي تضخيم شر الكيان الصهيوني في عدوانه على إيران ولا التقليل منه”، معتبرا أن إسرائيل “أخطأت في الحسابات”.

وفي منشوره أعلن خامنئي أن “الكيان الصهيوني أخطأ في الحسابات ويجب تفهيمه قوة وإرادة وإبداع الشباب والشعب الإيراني”.

وتابع أن “المسؤولين سيقررون كيفية تفهيم الكيان الصهيوني إرادة الشعب الإيراني ويجب القيام بما يضمن مصلحة إيران وشعبها”.

⭕️الإمام الخامنئي قبل قليل في لقاء مع جمع من عائلات شهداء الأمن: الكيان الصهيوني ارتكب حماقة تجاه إيران ويجب إحباط حساباته pic.twitter.com/VafIqqGScC — موقع الإمام الخامنئي (@site_khamenei) October 27, 2024

وبعد يوم واحد من قيام إسرائيل بشن غارات جوية ضد أهداف رئيسية في إيران، عقد البرلمان الإيراني الأحد، اجتماعا مغلقا لبحث الرد.

وترأس المداولات رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) محمد باقر قاليباف، وهو جنرال سابق في الحرس الثوري الإسلامي، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية إيرانية.

ويحظى البرلمان الإيراني بنفوذ محدود، حيث تتركز السلطة الفعلية في أيدي قيادة الدولة برئاسة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

ومع ذلك، تهيمن أغلبية من المتشددين المحافظين على البرلمان منذ إجراء انتخابات العام الجاري، وهو ما من المرجح أن يؤثر أيضا على المزاج بين الأجنحة الراديكالية في الجيش.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما متوقعا على نطاق واسع على إيران في وقت مبكر من صباح السبت، وقالت في وقت لاحق إنها استهدفت منشآت تستخدم في صنع الصواريخ التي يتم إطلاقها على إسرائيل، بالإضافة إلى مواقع صواريخ أرض جو.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن هناك أربعة جنود قتلوا في الضربات.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا) عن قاليباف القول، إن الرد العسكري من جانب إيران على الهجوم الإسرائيلي، مؤكد، رغم أنه وصفه بأنه “سلبي”، وبالتالي قلل من حجمه.

(وكالات)