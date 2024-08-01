خامنئي وجّه بضربة مباشرة… وتأهب أمني في إسرائيل

لندن ـ«القدس العربي» ـ ووكالات: رفعت إسرائيل حالة التأهب تحسبا لرد إيران وحركة “حماس” و”حزب الله” اللبناني على اغتيال هنية (في العاصمة طهران) والرجل الثاني في “حزب الله” فؤاد شكر (في العاصمة اللبنانية).

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية – أمس الخميس – إن إسرائيل مستعدة لأي احتمال، وسترد بقوة على أي هجوم.

وأضاف أن “مرتكب أي عدوان على إسرائيل سيتكلف ثمنا باهظا جدا كائنا من كان” مرددا تهديدا مماثلا أطلقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس الأربعاء.

وقال موقع “والا” الإسرائيلي إن الجيش ألغى إجازات الجنود بالوحدات القتالية، ضمن حالة التأهب لرد محتمل من إيران وحزب الله. وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مصادر إيرانية لم تكشف عن هويتها، أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أصدر أوامره بضرب إسرائيل مباشرة ردا على مقتل زعيم حركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.

وذكرت الصحيفة وفق 3 مصادر رسمية إيرانية، من بينهم عضوان في الحرس الثوري، أن خامنئي أصدر أوامره بهذا الشأن خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، صباح الأربعاء، بعد وقت قصير من إعلان إيران عن مقتل هنية.

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع رسمية كبرى لجثمان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الشهيد إسماعيل هنية ومرافقه الشهيد وسيم أبو شعبان.

ووصفت هذه المراسم بأنها نادرة وغير مسبوقة نظرا لكونها الأولى من نوعها لشخصية قيادية من خارج إيران .

وكانت الحشود ضخمة وكبيرة يتقدمها رأس القرار في نظام الجمهورية الإسلامية المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي أمّ الصلاة على جثماني هنية وأبو شعبان في جامعة طهران بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وكبار القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين ووفد “حماس” برئاسة القيادي خليل الحية الذي قال “إنه وبتشييع هنية في طهران ثم لاحقا في قطر يتحقق ما كان يصبو أليه الشهيد في حياته لإرساء الوحدة بين الأمة الإسلامية والشيعة وأهل السنة”.

وامتدت حشود المشيعين على طول الطريق الرئيسي من ميدان الثورة قرب جامعة طهران وحتى نُصب الحرية الشهير في وسط العاصمة، وهو مشهد أعاد الى الأذهان صورة تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في شهر مايو /أيار الماضي، وتشييع جثمان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته القوات الأمريكية لدى خروجه من مطار بغداد عام 2020.

وفي جديد مواقف الوعيد بالانتقام، أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري: “أن الثأر من الصهاينة سيكون حتميا ردا على اغتيال هنية وأن كيفية الثأر للشهيد هنية هو قيد الدراسة من قبل محور المقاومة “. اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الأعمال الإرهابية ناتجة عن المأزق الذي وصل إليه الصهاينة، وقال:”إن القائد (خامنئي) والشعب والحكومة في إيران، لن يتخلوا عن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم، وسيواصلون بمزيد من العزيمة والإصرار دعم محور المقاومة ولا سيما الشعب الفلسطيني وأهالي غزة المظلومين”.