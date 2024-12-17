خامنئي يؤكد أن “المقاومة” لم تنهار مع سقوط نظام الأسد

طهران: أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الثلاثاء أن إسرائيل والولايات المتحدة “مخطئتان تماما” في تصورهما أن محور المقاومة المدعوم من طهران انهار مع إطاحة حكم بشار الأسد في سوريا.

وقال آية الله علي خامنئي في كلمة متلفزة “مع التطورات في سوريا والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والجرائم التي ترتكبها أمريكا والمساعدة التي يقدمها البعض لهم، ظنوا أن المقاومة انتهت”. وأضاف “إنهم مخطئون تماما”.

في 8 كانون الأول/ديسمبر فر الرئيس السوري بشار الأسد من البلاد مع دخول فصائل المعارضة المسلحة العاصمة السورية دمشق بعد هجوم خاطف.

كذلك تكبدت كل من حركة حماس وحزب الله المدعومين من إيران خسائر فادحة أيضا منذ هاجمت الحركة الفلسطينية إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أدى إلى اندلاع حرب في غزة ثم في لبنان.

منذ سقوط الأسد، سعت إيران إلى أن تنأى بنفسها عن الرئيس المخلوع وأكدت على تاريخ الصداقة بين البلدين.

كذلك، شدد خامنئي على أن إطاحة الأسد لن تضعف إيران.

وقال خامنئي الثلاثاء إن “الكيان الصهيوني يتصور أن بإمكانه تطويق قوات حزب الله والقضاء عليها من خلال سوريا، لكن من سيتم القضاء عليه هو إسرائيل”.

(أ ف ب)