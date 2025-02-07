سياسة | دولي | إيران

خامنئي يحض الحكومة على “عدم التفاوض” مع الولايات المتحدة ويعتبره “غير حكيم”

7 - فبراير - 2025

طهران: حضّ المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الحكومة الجمعة، على عدم التفاوض مع الولايات المتحدة، محذّرا من أن ذلك سيكون “غير حكيم”.

وقال خامنئي: “ينبغي ألا تتفاوضوا مع هكذا حكومة، فإن ذلك غير حكيم”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قامت في السابق بـ”تقويض وانتهاك وتمزيق” الاتفاق الدولي المبرم سنة 2015 حول البرنامج النووي الإيراني.

كما توعد خامنئي بالرد بالمثل على الولايات المتحدة إذا ما تعرّضت لإيران أو نفّذت تهديداتها لها.

وأضاف: “إذا ما هدّدونا، فسوف نهدّدهم. وإذا ما نفّذوا وعيدهم، فسوف ننفّذ وعيدنا. وإذا ما مسّوا بأمن أمّتنا، فسوف نمسّ بأمنهم بلا تردّد”.

(أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول qoraish:
    فبراير 7, 2025 الساعة 9:10 ص

    يجب على إيران أن تعزز الروابط مع دول الشرق الأوسط وأن تخلق سلاماً حقيقياً مع هؤلاء الجيران!
    وإعادة الصين وروسيا ومساعدتهما على ترسيخ وجودهما في المنطقة… أمريكا ليست دولة براغماتية على عكس ما تجعل الناس يعتقدون… أمريكا لا ترى إلا مصلحة المجرمين الصهاينة ” 👹
    اللهم وحد جميع المسلمين

    رد
    1. يقول E Amar:
      فبراير 7, 2025 الساعة 9:31 م

      اللهم امين يا رب العالمين

