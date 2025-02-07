خامنئي يحض الحكومة على “عدم التفاوض” مع الولايات المتحدة ويعتبره “غير حكيم”

طهران: حضّ المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الحكومة الجمعة، على عدم التفاوض مع الولايات المتحدة، محذّرا من أن ذلك سيكون “غير حكيم”.

وقال خامنئي: “ينبغي ألا تتفاوضوا مع هكذا حكومة، فإن ذلك غير حكيم”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قامت في السابق بـ”تقويض وانتهاك وتمزيق” الاتفاق الدولي المبرم سنة 2015 حول البرنامج النووي الإيراني.

كما توعد خامنئي بالرد بالمثل على الولايات المتحدة إذا ما تعرّضت لإيران أو نفّذت تهديداتها لها.

وأضاف: “إذا ما هدّدونا، فسوف نهدّدهم. وإذا ما نفّذوا وعيدهم، فسوف ننفّذ وعيدنا. وإذا ما مسّوا بأمن أمّتنا، فسوف نمسّ بأمنهم بلا تردّد”.

(أ ف ب)