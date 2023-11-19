خامنئي يدعو الدول الإسلامية لقطع علاقاتها السياسية مع إسرائيل “لفترة محدودة”

دبي: ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأحد أن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي ناشد دولا إسلامية ترتبط بعلاقات سياسية مع إسرائيل أن تقطع هذه العلاقات ولو “لفترة محدودة” على الأقل.
جاء ذلك بعد أسابيع من دعوته لفرض حظر على إيصال النفط والأغذية لإسرائيل من الدول الإسلامية.
وقال خامنئي “بعض الحكومات الإسلامية استنكرت الجرائم الإسرائيلية في تجمعاتها والبعض الآخر لم يفعل ذلك. وهذا غير مقبول” قبل أن يؤكد مجددا أنه يتعين على الحكومات الإسلامية عدم إرسال إمدادات الطاقة والسلع إلى إسرائيل.
وأضاف “على الحكومات الإسلامية أن تقطع على الأقل علاقاتها السياسية مع إسرائيل ولو لفترة محدودة”.
وخلال قمة مشتركة لدول منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في العاصمة السعودية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، لم توافق دول إسلامية على فرض عقوبات واسعة على إسرائيل كما طلب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأدلى خامنئي بهذه التصريحات في أثناء حضوره معرض إنجازات القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، منها صاروخ فتاح 2، وهو نسخة جديدة مما يقال إنه أول صاروخ إيراني فرط صوتي.
وكشفت إيران عما قالت إنه أول صاروخ باليستي فرط صوتي مصنوع محليا في يونيو حزيران وأضافت أنه قادر على تجاوز أنظمة الصواريخ المتطورة المضادة للصواريخ الباليستية في الولايات المتحدة وإسرائيل.
(رويترز)
نعم على الدول الإسلامية أن تقطع علاقتها مع الكيان الصهيوني و لكن يجب على الدول الإسلامية أن تقطع علاقتها اولا و تماما مع الكيان الفارسي المسؤول الأول عن قتل مليون سوري معظمهم من النساء و الاطفال و تهجير ما يزيد عن خمسة عشر مليون سوري داخل و خارج سوريا و تهجير السنة و المسيحيين في العراق، و على الدول الغربية أن تقطع علاقتها مع النظام الفارسي لقيامه بعمليات إرهابية و خطف و تهديد داخل أوربا و تمنع طائراته من العبور أو التزود بالوقود و على النظام الفارسي نفسه أن يقطع علاقاته و اجتماعاته السرية بالمخابرات الأمريكية و هذه الاجتماعات مستمرة منذ فضيحة إيران جيت و الفرس أنفسهم قالوا أنه لولا مساعداتهم لأمريكا لما كانت قادرة على احتلال العراق، فها تم هذا التنسيق و المساعدة من خلال اجتماعات على تطبيق زوم او واتس اب ام تم في غرف مغلقة. الفرس يحتاجون إلى يوم قادسية جديد.
بسم الله الرحمن الرحيم
كل الاحترام للسيدخامتئي في طلبه المنطقي وتصوروا لو كان العكس لو ان دوله اسلاميه قامت بهذا الاعتداء على اسرائيل ماذا كان سيحدث كانت ستتحالف كل الدول ضدها بالضرب والقطيعه والتجويع لذلك كم يؤسفني ان مؤتمر القمه المشتركه االعربيه والاسلاميه في الرياض في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، لم توافق دول إسلامية على فرض عقوبات واسعة على إسرائيل كما طلب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حيث انه قبل القمه مر وزير الخارجيه الامريكي على بعض الدول الإسلامية واوصاها بان يكون البيان الختامي غير متضمن اي شيء يمس اسرائيل
فكثير من الدول العربية والإسلامية لا تريد حقاً مساعدة فلسطين حتى لو قالت العكس
ومن المعروف أن المنافقين يتكلمون كثيراً ولا يفعلون شيئاً
سيجدون أي عذر لعدم التحرك … وإذا كان استعمار فلسطين لا يزال قائما، فهذا بسببهم.
عندما نريد نستطيع ولكن ليس لديهم الإرادة
حسبنا الله ونعم الوكيل , الله يخلصنا منهم في أسرع وقت