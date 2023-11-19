خامنئي يدعو الدول الإسلامية لقطع علاقاتها السياسية مع إسرائيل “لفترة محدودة”

دبي: ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الأحد أن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي ناشد دولا إسلامية ترتبط بعلاقات سياسية مع إسرائيل أن تقطع هذه العلاقات ولو “لفترة محدودة” على الأقل.

جاء ذلك بعد أسابيع من دعوته لفرض حظر على إيصال النفط والأغذية لإسرائيل من الدول الإسلامية.

وقال خامنئي “بعض الحكومات الإسلامية استنكرت الجرائم الإسرائيلية في تجمعاتها والبعض الآخر لم يفعل ذلك. وهذا غير مقبول” قبل أن يؤكد مجددا أنه يتعين على الحكومات الإسلامية عدم إرسال إمدادات الطاقة والسلع إلى إسرائيل.

وأضاف “على الحكومات الإسلامية أن تقطع على الأقل علاقاتها السياسية مع إسرائيل ولو لفترة محدودة”.

وخلال قمة مشتركة لدول منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في العاصمة السعودية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، لم توافق دول إسلامية على فرض عقوبات واسعة على إسرائيل كما طلب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأدلى خامنئي بهذه التصريحات في أثناء حضوره معرض إنجازات القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، منها صاروخ فتاح 2، وهو نسخة جديدة مما يقال إنه أول صاروخ إيراني فرط صوتي.

وكشفت إيران عما قالت إنه أول صاروخ باليستي فرط صوتي مصنوع محليا في يونيو حزيران وأضافت أنه قادر على تجاوز أنظمة الصواريخ المتطورة المضادة للصواريخ الباليستية في الولايات المتحدة وإسرائيل.

(رويترز)