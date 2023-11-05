خامنئي يدعو العالم الإسلامي والمجتمع الدولي لدعم غزة

طهران: دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، العالم الإسلامي والمجتمع الدولي لتقديم دعم أقوى لشعب غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الأحد، أن خامنئي، التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

وخلال اللقاء، أطلع هنية، خامنئي، على تطورات الأوضاع في غزة، لا سيما القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأشاد خامنئي، بموقف الشعب الفلسطيني بغزة في مجابهة القصف الإسرائيلي.

ودعا الدول الإسلامية لدعم الشعب بغزة من كافة النواحي.

(الأناضول)