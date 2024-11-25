خامنئي يدعو لإصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل

خامنئي خلال اجتماع مع أعضاء ميليشيا الباسيج الإسلامية التطوعية في طهران في 25 نوفمبر 2024

دبي: دعا الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، في كلمة ألقاها اليوم الإثنين، إلى إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل، مؤكدًا أن مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية “ليست كافية”.

جاءت تصريحات خامنئي بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ومحمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”.

وقال خامنئي، في إشارة إلى قادة إسرائيل: “لقد أصدروا مذكرة اعتقال، وهذا ليس كافيًا… يجب إصدار حكم إعدام لهؤلاء القادة المجرمين”.

وجاء في قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسبابًا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيًا عن أفعال تشمل القتل، والاضطهاد، واستخدام التجويع كسلاح حرب، في إطار “هجوم واسع النطاق، وممنهج، ضد السكان المدنيين في غزة”.

‼️🚨خامنئي: مذكرة اعتقال نتنياهو ليست كافية، يجب إصدار حكم الإعدام عليه . pic.twitter.com/hxXCD5XNUo — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) November 25, 2024

أثار القرار غضب إسرائيل، التي وصفته بأنه “مخزٍ وعبثي”.

من جانبهم، عبّر سكان غزة عن أملهم في أن يسهم القرار في إنهاء العنف وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

وترفض إسرائيل الاعتراف باختصاص المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتتضمن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق القيادي في “حماس” محمد الضيف اتهامات بالقتل الجماعي خلال هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، التي أشعلت فتيل الحرب في القطاع الفلسطيني. وتشمل الاتهامات أيضًا الاغتصاب واحتجاز رهائن.

وقالت إسرائيل إنها قتلت الضيف في ضربة جوية، في يوليو/تموز، إلا أن حركة “حماس” لم تؤكد أو تنفِ مقتله.

(رويترز)