خامنئي يطالب بتسليم مرتكب جريمة حرق المصحف للأنظمة القضائية في الدول الإسلامية

طهران: طالب قائد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله العظمى علي خامنئي الحكومة السويدية بتسليم مرتكب جريمة حرق المصحف للأجهزة القضائية في الدول الإسلامية.

وقد نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الزعيم الأعلى الإيراني خامنئي قوله اليوم السبت، إن من يرتكبون “جريمة تدنيس القرآن” يجب أن يواجهوا “أقسى عقوبة”، وإنه يتعين على المتآمرين من وراء الكواليس أن يعلموا أن حرمة وشوكة القرآن الكريم ستزداد يومًا بعد يوم، وأن أنوار هدايته ستصبح أكثر إشراقا، وأن أمثال هذه المؤامرة ومرتكبيها أقل شأنا من أن يكونوا قادرين على منع هذا التألق المتزايد باستمرار.

وأضاف “إن انتهاك حرمة القرآن الكريم في السويد حادثة مريرة وتآمرية وخطيرة، وإن أقسى عقوبة لمرتكب هذه الجريمة، هو محل إجماع جميع علماء المسلمين، ويجب على الحكومة السويدية تسليم الجاني للأنظمة القضائية الإسلامية، ويجب عليها أيضًا أن تعلم أنه من خلال دعمها لهذا المجرم، تبنت موقفًا حربيًا ضد العالم الإسلامي، وجلبت لها الكراهية والعداء من جميع الشعوب المسلمة والعديد من حكوماتهم”.

(وكالات)