سياسة | دولي | إيران

خامنئي يطلب من البرلمان الإيراني دعم حكومة الرئيس الإصلاحي بزشكيان

21 - يوليو - 2024

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طهران: طلب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من البرلمان ذي الأغلبية المحافظة، دعم الحكومة التي سيشكلها الرئيس الإصلاحي المنتخب مسعود بزشكيان.

جاء ذلك خلال استقبال خامنئي، الأحد، بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وأعضاء البرلمان.

وفي حديثه أثناء اللقاء، طلب خامنئي من البرلمان دعم الحكومة التي سيشكلها بزشكيان، والذي يستعد لمباشرة مهامه في 28 يوليو/تموز.

وقال خامنئي إنه ينبغي على الجميع مساعدة الرئيس المنتخب في أداء واجباته تجاه الوطن.

وأكد ضرورة التفاعل القوي والبناء بين البرلمان والحكومة الجديدة.

وذكر خامنئي أن “نجاح الرئيس والحكومة الجديدة هو انتصار للجميع”.

وأضاف أنه يجب على الجميع التكاتف والتآزر وأن يكون هناك موقف موحد للحكومة والبرلمان في القضايا الوطنية.

(الأناضول)

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