خامنئي يهدد: الهجوم على قاعدة العديد الأمريكية “ليس حادثة صغيرة بل ضربة كبيرة قابلة للتكرار”

لندن- “القدس العربي”: قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، الشهر الماضي، “ليس حادثة صغيرة”، بل “ضربة كبيرة قابلة للتكرار“، على حد تعبيره.

وفي منشور نشره على حسابه بمنصة “إكس”، مساء الجمعة، أضاف خامنئي أن إيران وجّهت “صفعة لأمريكا، إذ هاجمت إحدى قواعدها المهمة في المنطقة، قاعدة العديد الجوية، مُلحقةً بها أضراراً”.

وفي سياق متصل، أظهرت صور التُقطت بالأقمار الاصطناعية، وحللتها وكالة أسوشيتد برس، أن الهجوم الإيراني أصاب قبة اتصالات مثلثية داخل قاعدة العديد، تُستخدم في نقل بيانات أمريكية آمنة.

وبعد ساعات من نشر التحليل، أقر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، شون بارنيل، بأن صاروخًا باليستيًا إيرانيًا أصاب بالفعل تلك المنشأة.

ولم ترد قطر على طلبات للتعليق عن حجم الأضرار التي لحقت بالقاعدة.

جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت؛ به یکی از پایگاههای مهم او در منطقه، پایگاه العُدید، حمله کرد و خساراتی وارد کرد. اینکه ایران دسترسی داشته باشد به مراکز مهم آمریکا در منطقه و هروقت مقتضی دانست علیه آن اقدام کند، حادثه‌ کوچکی نیست، حادثه بزرگی است و قابل تکرار است. pic.twitter.com/YKJIRjfNlZ — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) July 11, 2025

وتشير الصور التي التُقطت يوم 23 يونيو/حزيران، قبل الهجوم، إلى وجود القبة، بينما تُظهر صور التُقطت يوم 25 من الشهر ذاته اختفاءها، مع أضرار ظاهرة في مبنى مجاور، في حين لم تُسجّل أضرار كبيرة في باقي أجزاء القاعدة.

وقع الهجوم على قاعدة العديد، قرب الدوحة، يوم 23 يونيو/حزيران، في رد إيراني على قصف أمريكي استهدف مواقع نووية في إيران. وقد مثّل الهجوم ردًا مباشرًا أعقبه وقف إطلاق نار سريع بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أنهى حربًا دامت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.

ورغم الاستهداف، لم تُسجّل أضرار بالغة، وهو ما يعزوه مراقبون إلى انسحاب استباقي للطائرات الأمريكية من القاعدة قبل الضربة. كما أفاد الرئيس ترامب لاحقًا بأن إيران أبلغت مسبقًا بتوقيت الرد وطبيعته، ما أتاح لأنظمة الدفاع الأمريكية والقطرية الاستعداد، وأدى إلى تعطيل مؤقت للرحلات الجوية في المنطقة دون أن تتصاعد الأمور إلى نزاع إقليمي أوسع.

(وكالات)