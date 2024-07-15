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خاميس أفضل لاعب في كوبا أمريكا 2024 ولاوتارو يفوز بجائزة الهداف

15 - يوليو - 2024

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واشنطن: أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2024) عن جوائز المسابقة التي احتضنتها الولايات المتحدة في الفترة من 20 حزيران/ يونيو الماضي، حتى 14 تموز/ يوليو الجاري.

وتوج منتخب الأرجنتين باللقب للمرة الـ16 في تاريخه عقب فوزه 1/صفر على كولومبيا في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وتوج الكولومبي خاميس رودريغيز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد المستوى اللافت الذي قدمه طوال مشواره منتخب بلاده في المسابقة، التي شهدت تأهله للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ عام 2001.

وساهم خاميس، لاعب فريق ساو باولو البرازيلي، بسبعة أهداف لمنتخب كولومبيا خلال مشواره في النسخة الحالية للمسابقة، حيث أحرز هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه، ليصبح أول لاعب في البطولة منذ عام 2011 يصنع هذا العدد من الأهداف لزملائه خلال نسخة واحدة.

وفاز المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بجائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف، كان آخرها هدف تتويج منتخب بلاده باللقب.

في المقابل، توج الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في البطولة، بعدما ساهم بتصدياته في تتويج منتخب التانغو باللقب.

(د ب أ)

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