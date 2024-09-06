خام برنت يبلغ أدنى مستوى له منذ نحو عام ونصف رغم إجراءات تحالف أوبك بلاس

لندن: بلغ سعر خام برنت الجمعة أدنى مستوياته منذ آذار/مارس 2023، متأثرا بالمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، رغم قرار دول مصدرة أعضاء في تحالف أوبك بلاس تأجيل زيادة إنتاجها.
وفي حوالي الساعة 16,10 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 2,23% إلى 71,07 دولارا، فيما تراجع سعر نظيره الأميركي خام غرب تكساس الوسيط 2,26% ليصل إلى 67,59 دولارا للبرميل.
(أ ف ب)
غزو روسيا لأوكرانيا بتزامن مع رفع أوبك أسعار البترول بتخفيضات متتالية بالإنتاج قاد أكبر مستهلكيه (مجموعة السبع والإتحاد الأوروبي والصين) لتقصير مدة التحول للطاقة المتجددة لعقد واحد بدل عدة عقود فيبقى معظم بترول أوبك بلس تحت الأرض للأبد وأكبر خاسر دول ذات كلفة منخفضة باستخراج البترول ومعظمها دول عربية انساقت لاجتهاد متسرع بتوقيت غير مناسب نتيجته تسريع تحول للطاقة المتجددة ولا يمكن العودة للوراء وأقصى ما تستطيعه دول البترول العربية خفض أسعار ومضاعفة إنتاج لقنص معظم حصص دول كلفتها الإستخراجية عالية
إنها حرب تقودها أمريكا واللوبي الصهيوني المتنفذ في البورصة ضد الدول المنتجة للنفط وشعوبها لنهب ثروتها الوطنية بأرخص الأثمان، والحد من طموحها في التطور والتقدم ورفع مستوى الحياة لشعوبها.