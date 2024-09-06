خام برنت يبلغ أدنى مستوى له منذ نحو عام ونصف رغم إجراءات تحالف أوبك بلاس

لندن: بلغ سعر خام برنت الجمعة أدنى مستوياته منذ آذار/مارس 2023، متأثرا بالمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، رغم قرار دول مصدرة أعضاء في تحالف أوبك بلاس تأجيل زيادة إنتاجها.

وفي حوالي الساعة 16,10 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال بنسبة 2,23% إلى 71,07 دولارا، فيما تراجع سعر نظيره الأميركي خام غرب تكساس الوسيط 2,26% ليصل إلى 67,59 دولارا للبرميل.

(أ ف ب)