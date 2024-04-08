سياسة | عربي | فلسطين

خان يونس.. إسرائيل تنسحب مخلفة الموت والدمار (صور)

8 - أبريل - 2024

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غزة: قال فلسطينيون في غزة إن مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أصبحت منطقة “خراب ودمار” بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها الأحد، عقب اجتياحها برًّا منذ 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، رصدت عدسة الأناضول حجم الدمار الذي خلّفه في مدينة خان يونس، حيث تأثرت جميع مكوّنات الحياة به.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن الخراب والدمار يمكن رؤيته في كل مكان بالمدينة، مع وجود جثامين فلسطينيين في الشوارع والطرقات وبين المنازل.

ومع إعلان الانسحاب، عاد الفلسطينيون الذين نزحوا من المدينة أثناء اجتياحها إلى مناطق الوسط ومدينة رفح أقصى الجنوب، ليصدمهم حجم الدمار الهائل الذي تركته آلة الحرب الإسرائيلية.

غالبية بيوت المنطقة تعرضت لتدمير شامل، فيما بعضها أصيب بتصدعات خطيرة تهدد بانهيارها في أي لحظة، نتيجة للصواريخ والقذائف التي سقطت عليها ودمّرت أجزاء منها.

بعض الشوارع تضرّرت بشكل كبير، حتى إنها مُسحت بالكامل، كما اختفت بعض المناطق تمامًا من الخريطة بسبب الدمار الهائل.

ويبدو بوضوح تداخل الطرقات مع بعضها البعض، مما يجعل من الصعب على السكان تمييز أماكن سكنهم وطرقاتهم بسهولة، فكل الدمار يتشابه في كل مكان.

(الأناضول)

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