خان يونس بعد انسحاب الاحتلال: الأهالي ينتشلون جثامين شهدائهم… ودمار واسع

غزة ـ «القدس العربي»: انسحبت قوات الاحتلال من خان يونس، أمس الجمعة، عقب عدوان استمر 22 يوما، مخلّفة جثامين عشرات الشهداء الذين سقطوا خلال الهجوم، فضلا عن دمار واسع غيّر معالم الحي. والأكثر قسوة، كانت الشهادات التي حصلت عليها “القدس العربي” حول الفظائع الإسرائيلية التي ارتكبت في المدينة، إذ تحدثت سيدة عن إعدام ابنها، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، في فراشه، فيما أشار أحد السكان إلى دهس دبابة لجدته المسنة.

وبعد 22 يوماً على العملية العسكرية البرية التي نفذها جيش الاحتلال، ضد مناطق تقع شرق مدينة خان يونس، والتي تمددت نحو مناطق الشمال والجنوب والوسط في المدينة، انسحبت قوات الإسرائيلية، مخلفة دمارا كبيرا، على غرار هجماتها السابقة، لتضيف خرابا فوق الخراب السابق، والذي حوّل المدينة إلى منطقة غير صالحة للحياة.

ومع سريان أنباء تراجع آليات الاحتلال إلى قرب منطقة الشريط الحدودي من الجهة الشرقية، دخلت طواقم الإسعاف والإنقاذ والعديد من الأهالي، بحثا عن ضحايا الحملة الذين استُهدفوا، إما خلال رحلة النزوح القسري في الشوارع، أو في منازلهم قبل النزوح لانتشال جثامينهم.

وشرعت تلك الطواقم بمساعدة الأهالي في إخراج جثامين العديد من الشهداء من تحت أنقاض الركام، ومن الشوارع التي توغل فيها جيش الاحتلال، وقد بدا على جثامين الضحايا التحلل.

وحسب طواقم الإسعاف، فقد جرى في عملية البحث الأولية التي تمت صباح أمس الجمعة، انتشال جثامين 16 شهيدا، حيث جرى نقلها إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وقد واجهت الطواقم المختصة صعوبة في التعرف على الشهداء.

وكشف الانسحاب عن عمليات إعدام تعرض لها السكان في مناطق التوغل، كما حصل مع المواطن وجيه شعث وزوجته، اللذين عثر عليهما في منزل العائلة في منطقة السطر الشرقي.

وأشارت أمل الأسطل (48 عاما) الى ما رأته عند عودتها إلى خان يونس من دمار وجثث متحللة.

وأضافت “مآس (في كل مكان)، ولم نستطع التعرف على معالم الحي التي اختفت كلها”.

وتكشفت كذلك فظائع الاحتلال خلال العدوان على خان يونس، إذ قالت أفنان أبو دقة، (51 عاماً)، لـ” القدس العربي”: إن جنود الاحتلال أعدموا ابنها في فراشه، وألقوا بجثته، رغم كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتشرح قصتها مشيرة إلى أنها فرت من النيران الإسرائيلية دون أن تتمكن من اصطحاب ابنها إياد بسبب صعوبة نقله، حيث تقول “بعد هروبنا، دخل جنود الاحتلال إلى غرفة إياد، حيث كان راقداً على فراشه، وقتلوه بدم بارد وبدافع التسلية، أطلقوا عليه عشرين رصاصة في صدره، قمنا باستخراج تلك الرصاصات من جسده”.

كذلك روى معاذ قصة جدته راوية أبو صلاح، (75 عاماً)، التي لم تمهلها الدبابات الإسرائيلية وقتاً للنجاة فداستها بجنازيرها، وحولت جسدها الضعيف الهزيل إلى أشلاء.

الاحتلال قصف قافلة لمنظمة خيرية أمريكية وقتل 4 فلسطينيين

أعلنت منظمة “أنيرا” الأمريكية الخيرية، أمس الجمعة، لوكالة “فرانس برس” مقتل أربعة أشخاص كانوا يرافقون إحدى قوافلها جنوب قطاع غزة في غارة جوية إسرائيلية أول أمس الخميس.

وقالت في بيان “غارة جوية إسرائيلية أمس قتلت أربعة فلسطينيين كانوا في السيارة الرئيسية لقافلة مساعدات “أنيرا” التي كانت تحمل الغذاء والوقود إلى مستشفى الهلال الأحمر الإماراتي”.

وأضافت أن القتلى “أربعة من أفراد المجتمع لديهم خبرة في مهام سابقة و(لجهة) المشاركة في أمن المجتمع”، مشيرة إلى أنهم ليسوا من موظفي “أنيرا”.

وتابعت أن الأربعة “طلبوا تولي قيادة السيارة الرئيسية، مشيرين إلى قلق من أن الطريق غير آمن ومعرض لخطر النهب”.

وذكرت أنه “لم يتم التنسيق مع الأفراد الأربعة مسبقا، وتزعم السلطات الإسرائيلية أن السيارة الرئيسية كانت تحمل أسلحة عديدة. تم تنفيذ الغارة الجوية الإسرائيلية من دون أي تحذير أو اتصال مسبق”.

… وينهي الحبس الانفرادي لقاتل عائلة دوابشة

قرر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” وإدارة السجون الإسرائيلية نقل قاتل عائلة دوابشة، الإرهابي عميرام بن أوليئيل، أمس إلى الجناح الديني، وإنهاء احتجازه في الحبس الانفرادي بعد ثماني سنوات ونصف من مكوثه فيه، حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وذكرت الصحيفة أن القرار اتخذ “لأسباب إنسانية”. وقال محاميه غاي أرنبيرغ، إنه “سعيد بانتهاء ثماني سنوات ونصف من المعاناة الشديدة في العزل والانفراد التام”.

وكان بن أوليئيل أشعل النار عام 2015 في منزل عائلة فلسطينية في قرية دوما في محافظة نابلس ما أسفر عن مقتل أفراد العائلة ومن بينهم رضيع.