خان يونس.. مئات ينزحون من مستشفى “الأمل” ومقر الهلال الأحمر- (فيديو)

غزة: نزح مئات الفلسطينيين، الإثنين، من مقر مستشفى “الأمل” ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد حصار إسرائيلي دام أسبوعين.

و نقل شهود عيان، أن مئات الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مستشفى “الأمل” ومقر الهلال الأحمر في خانيونس نزحوا إلى مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، بعد حصار دام أسبوعين.

ونشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مغادرة النازحين لمقر الجمعية ومستشفى الأمل.

وقالت الجمعية في بيان: “مئات النازحين يغادرون مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس بعد مضي أكثر من أسبوعين من الحصار الإسرائيلي، وسط أجواء الرعب والهلع التي عاشوها جراء استمرار القصف وإطلاق النار”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي استدعت كلاً من عضو المكتب التنفيذي للجمعية والمدير العام لمستشفى الأمل حيدر القدرة، بالإضافة إلى المدير الإداري للمستشفى ماهر عطا الله، واقتادتهما لجهة غير معلومة”.



والجمعة الماضية، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن إسرائيل قتلت 43 شخصا بينهم 3 من موظفيها، منذ بدء الحصار لمقراتها ومبانيها بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومنذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على خان يونس وفي محيط مستشفياتها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عنها.

ويشن جيشالاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/كانون أول 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الإثنين “27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(وكالات)