خان يونس وحاخامات أوبئة الإبادة

ملايين، أغلب الظنّ، تابعوا شريط الفيديو الذي سجّله الحاخام الضابط الإسرائيلي أفراهام زيربيف، من لواء غفعاتي؛ متقلداً رشاش العوزي، وخلفه مشهد بانورامي لبلدة خان يونس الفلسطينية. وخلال الأيام الـ 115 من حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ المدنيين الفلسطينيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ في مختلف مناطق قطاع غزّة، توفرت أشرطة فيديو عديدة صوّرها رجال ونساء في جيش الاحتلال، عكست مظاهر شتى من السعار الفاشي والوحشية والهمجية، ومقداراً غير قليل من الهستيريا والجنون والاعتلال؛ غير أنّ الحاخام هذا قد يكون استأثر بالقسط الأوسع من اهتمام المشاهدين، بالنظر إلى خلائط الخبل والهذيان والهلوسة التي طبعت أقواله.

هنا، بصفة حرفية أو تكاد، ما هجس به الحاخام الضابط: «كما ترون، خان يونس بأسرها أمامنا. سُئلت في عيد الشابات: لماذا الربّ لم يخلّص إسرائيل فوراً؟ لماذا شاء أن يفعل ذلك عبر الأوبئة العشرة؟ ثمّ المزيد من الأوبئة؟ البعض يقول: إذا شئتَ معاقبتنا، فافعل. ولكن نجّنا من المصريين. ولهذا قلتُ لهم التالي: شرحت لهم أنّ الأوبئة لم تكن بحقّ المصريين وحدهم. نحن بالطبع لا نستمتع بآلامهم، ولكن من المؤكد أنهم تحملوا الأوبئة. غير أن الهدف الرئيسي للأوبئة كان لشعب إسرائيل. بعد أن قادنا الربّ إلى مصر، وقعت أحياناً بعض الانقسامات بين أسلافنا، فحالت دون عودة أبنائهم. وكي يعيد وصل هذا الرباط، تدخل الربّ وأرسل الوباء بعد الوباء، ومن خلالها أدرك شعب إسرائيل مقدار حبّ الربّ لهم. وهذا الإدراك وحّدهم ووثّق الرباط مع الربّ. وهنا نقف قبالة خان يونس، ننتظر الأوبئة التي سيرسلها الربّ، خدمة لهذه السيرورة من الرباط مع الربّ، وهذا أمر جوهري، وهذه الحرب تبرهن على عهد جديد، وثمة أشياء كانت خافية تحت السطح وهي ترى النور الآن، ولسوف تواصل الانبثاق، وبمعونة الربّ سوف نشهد خلاص العالم، الخلاص الختامي. شالوم، وأطيب الأمنيات من خان يونس».

الحاخام ليس مصاباً بمسّ من الجنون، بالطبع، أو على الأقلّ ليس إلى درجة مَرَضية سريرية؛ وإلا لاتخذت قيادة أركان اللواء غفعاتي إجراءً يبعده عن جبهات القتال والالتحام المباشر، وأسندت إليه مهامّ أخرى خلفية، إدارية الطابع أو منحصرة في وظائفه الدينية. لكنه في المقابل، ليس آدمياً معافى التفكير من حيث المدارك العقلية والتشخيص المنطقي للظواهر، وهو مشوّه الطوية الإنسانية وأقرب إلى التوحّش الأعمى بصدد المكوّن البشري الجَمْعي المقابل له، وقراءته للواقعة التوراتية تمزج ممارسة الاستغباء الأقصى على الذات بالحقد المطلق على الآخر. وإذا لم يكن مؤكداً أنّ تفسيره للأوبئة العشرة سوف يلقى القبول لدى التيارات الحاخامية الكبرى داخل دولة الاحتلال، أو في المراكز الدينية اليهودية على امتداد العالم؛ فالأقرب إلى الترجيح أنّ هذا الطراز من الهلوسة الهذيانية لقي لتوّه، أو سوف يلقى المزيد من التهليل والترحيب والترويج.

هذا عدا عن حقيقة أخرى مكمّلة تشير إلى تأويلات حاخامية ذات منحى مماثل، بل يذهب بعضها إلى درجات أعلى من الهذيان، كما في مقولة الحاخام شاي طحان الذي رأى أنّ التلمود تنبأ بوصول البوارج الأمريكية إلى شواطئ قطاع غزّة دعماً للشعب اليهودي ضدّ الفلسطينيين؛ أو رؤيا الحاخام يوشيا بينتو، حول ضرورة اقتران عملية «السيوف الحديدية» بسفك الكثير من دماء الفلسطينيين. وكان بنيامين نتنياهو قد تنطح لأدوار حاخامية جعلته الأسبق بينهم، أو كبيرهم في الواقع، حين لجأ إلى التوراة ليربط بين حرب الإبادة الإسرائيلية واستئصال العماليق، فاقتبس من سفر صموئيل الأول: «اذهبْ واضرب العماليق، وحرّمْ كل ما لهم ولا تعفُ عنهم. بل اقتلْ على السواء الرجل والمرأة، الطفل والرضيع، بقراً وغنماً، جملاً وحماراً».

وفي كتابه الموسوعي الفريد «شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان»، كان المفكر المصري الكبير الراحل جمال حمدان (1928 ـ 1993) قد توقف عند الأوبئة العشرة؛ كما يلي: صحيح أنّ العلم البسيط يمكن أن يفسّر الأسباب الطبيعية والفيزيائية وراء تلك الأوبئة ـ الأعاجيب، ويستقرئ موقعها في المخيّلة التوراتية أو الميثولوجية للمنطقة؛ ولكن من الصحيح أيضاً أنها لا تُفسّر ولا تُستقرأ بمنأى عن عبقرية المكان الاستثنائي الذي كان مسرحاً لها. وفي مفردات تلك العبقرية ثمة نهر النيل، بادئ ذي بدء، الشريان المائي الفذّ الذي يضخّ الأرض بالطمي والغموض والرهبة والأعجوبة؛ وثمة عبقرية المصري، الذي كان دائماً الضحية الكبرى لتلك الأوبئة التوراتية، في مختلف المواقع والأشغال: من الصيادين والعبيد والرعاة، إلى الواقفين خلف التنانير والمعاجن وأحجار الرحى، في الشوارع والدساكر والسهوب، على سقالات الأهرامات وأدراج المعابد، في بيوت الطين والطوب، دون إغفال الأبكار في القماط.

وليس عجيباً أنّ ما تُلحقه حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزّة، البشر مثل الشجر والحجر، ليس أقلّ مما أتى سفر الخروج على تفصيله بصدد الأوبئة التي حاقت بمصر: من تحويل «مياه المصريين وأنهارهم وسواقيهم وآجامهم وكل مجتمعات مياههم لتصير دماً»، مروراً بـ «ذرّ رماد الأتون في السماء»، وصولاً إلى «إسدال ظلام دامس، فلا يبصر أحد أخاه».

وأمّا المكان الغزاوي، فإنه ليس أقلّ عبقريةً واستثناءً وبقاءً…