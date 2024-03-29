خبراء ألمان: القانون الدولي يسمح بنشر قوات برية في أوكرانيا

برلين: ترى هيئة البحوث بالبرلمان الألماني (بوندستاج) أن نشر قوات برية من قبل إحدى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا لن يجعل جميع دول الناتو الأخرى أطرافا في الصراع تلقائيا.

وجاء في تقرير غير منشور بعد للجنة الخبراء البرلمانية عن الوضع، أن الدولة المعنية فقط ستصبح هي نفسها طرفا في النزاع.

وجاء في التقرير: “إذا تصرفت دولة عضو في الناتو بصورة أحادية الجانب – أي ليس في إطار عملية مقررة مسبقا من الناتو وخارج هياكل القيادة العسكرية للناتو – فلن يصبح الناتو ككل ولا الدول الشريكة الأخرى في الناتو أطرافا في النزاع”.

وفي نهاية شباط/فبراير الماضي لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر قوات برية في أوكرانيا في المستقبل. وفي المقابل رفض المستشار الألماني أولاف شولتس بوضوح نشر جنود غربيين في أوكرانيا.

(د ب أ)