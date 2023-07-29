خبراء ألمان: انتشار حديث لفيروس ينتقل عن طريق القراد في أوروبا

هانوفر: بعد ست سنوات من اكتشافه في الصين، انتشر الآن فيروس ألونجشان (ALSV) الذي يحمله القراد في معظم أنحاء أوروبا، وفقا لخبراء ألمان.

وأكد مركز طب السفر (CRM) في مدينة دوسلدورف الألمانية، أنه تم العثور على الفيروس، الذي لم يتم ربطه بأي أمراض خطيرة لدى البشر، في القراد في فنلندا وفرنسا وروسيا وسويسرا والآن في ألمانيا.

ووجد باحثون من جامعة الطب البيطري (TIHO) في مدينة هانوفر شمالي ألمانيا دليلا على انتقال فيروس (ALSV) عبر القراد إلى حيوانات برية مثل الغزلان في ولاية سكسونيا السفلى شمال غرب ألمانيا.

وقال المدير العلمي في المركز، توماس يلينك: “لقد اتسعت مناطق انتشار العديد من أنواع القراد المحلية بشكل كبير في السنوات الأخيرة”.

وذكر يلينك بعد نشر دراسة مماثلة في دورية “ميكرو أورجانيزم” العلمية أن فصول الشتاء المعتدلة والصيف الأكثر دفئا مواتية لانتشار العنكبوتيات.

ومع ذلك، لم يرتبط فيروس (ALSV) حتى الآن بأي شيء أسوأ من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

ومن أكثر الأمراض التي تنتقل عن طريق القراد شيوعا في أوروبا هو مرض لايم، والذي يمكن علاجه بالمضادات الحيوية في مراحله المبكرة. وينتشر التهاب الدماغ المنقول بالقراد في أوائل الصيف أيضا بشكل خاص في العديد من المناطق، ولكن يمكن التطعيم ضده.

(د ب أ)