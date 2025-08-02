خبراء: إدارة ترامب تشن “هجوما غير مسبوق” على الجامعات الأمريكية

واشنطن: أنهت تسوية مالية بين جامعة كولومبيا في نيويورك والحكومة الأمريكية أشهرا من المواجهة، لكن خبراء يرون في الهجوم الذي تشنه إدارة دونالد ترامب ضد الجامعات “سابقة كارثية”.

وقال ديفيد بوزن، أستاذ القانون في هذه الجامعة المرموقة بشمال مانهاتن، لوكالة فرانس برس “ما حدث مع جامعة كولومبيا يندرج ضمن هجوم استبدادي أوسع على المجتمع المدني”، مشيرا إلى ضغوط مماثلة على الاعلام والمحامين.

في نهاية تموز/ يوليو، أعلنت كولومبيا أنّها ستدفع 221 مليون دولار “لإغلاق تحقيقات متعدّدة” أطلقتها إدارة ترامب في إطار استهدافها للعديد من الجامعات الأمريكية التي تتهمها بالتقصير في التصدّي لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، ولا سيّما خلال الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين العام الماضي.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير، كثف الرئيس الأمريكي، الحليف القوي لإسرائيل، الضغط على الجامعات من خلال تجميد منح فدرالية بمئات ملايين الدولارات، كما هي الحال مع كولومبيا.

لكن العديد من الخبراء، مثل رئيس المجلس الأمريكي للتعليم تيد ميتشل، ينددون بالتسوية المالية التي اضطرت كولومبيا إلى إبرامها مع الحكومة المحافظة.

ابتزاز

ويرى بوزن أن الاتفاق “بُني منذ البداية على نحو غير قانوني وقسري” معتبرا أنه بمثابة “ابتزاز” مُقنّع “بشكل قانوني”.

وتنفي جامعة كولومبيا، بالإضافة إلى جامعة هارفرد، أعرق جامعة أمريكية حرمها في بوسطن، غضّ الطرف عن أي شكل من معاداة السامية، وأكدتا اتخاذهما تدابير لضمان عدم شعور طلابهما وموظفيهما اليهود بالترهيب.

وأكدت جامعة كولومبيا أن اتفاقها مع إدارة ترامب “يصون استقلاليتها وصلاحيتها في توظيف أعضاء هيئة التدريس والالتحاق والقرارات الأكاديمية”.

لكن الأكاديمي بوزن، على العكس من ذلك، ينتقد بشدة “التدخل الكبير في استقلالية جامعة كولومبيا”.

والأسوأ من ذلك، فإن التسوية التي تزيد قيمتها عن 220 مليون دولار تدل برأيه “على بروز نظام تحكم جديد تُعطل من خلاله إدارة ترامب نظام التعليم بانتظام وبشكل غير متوقع، وتطالبه بتقديم تنازلات”.

وبالتالي يتوقع بوزن أن تتم ممارسة “ضغط هائل على جامعة هارفرد وجامعات أخرى” في الأسابيع المقبلة.

وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن اعداد تسوية بقيمة 500 مليون دولار بين إدارة ترامب وجامعة هارفرد.

وأوقفت الحكومة الفدرالية ضمن هذه المواجهة منحا تزيد عن 2,6 مليار دولار، وألغت الترخيص الذي يتيح استقبال الطلاب الأجانب لمتابعة تحصيلهم العلمي في الولايات المتحدة.

مواجهة

ولكن على عكس جامعة كولومبيا، طعنت جامعة هارفرد في هذه الإجراءات أمام القضاء في مواجهة تشكل أيضا اختبارا لمؤسسات التعليم العالي الأخرى التي تستهدفها إدارة ترامب.

غير أن ستيفن ليفيتسكي، أستاذ السياسات العامة والحكم في هارفرد، يخشى من أن “تكون سابقة جامعة كولومبيا كارثية على الحرية الأكاديمية وعلى الديمقراطية”.

واوضح الأكاديمي “أولئك الذين يمارسون الابتزاز لا يتوقفون عند التنازل الأول … هناك احتمال كبير أن يكون هذا مجرد خطوة أولى”.

كما أنه ندد “بهجوم غير مسبوق” على التعليم العالي، داعيا الجامعات إلى رص صفوفها “لمحاربة نظام استبدادي”.

في الواقع، يرى بريندان كانتويل، الباحث في جامعة ولاية ميشيغان، أن تدخل إدارة ترامب في عمل الجامعات “لم يصل قط إلى هذا المستوى، ربما في تاريخ الولايات المتحدة”.

من جانبها، دعت وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى أن يكون الاتفاق مع كولومبيا “نموذجا للجامعات الأخرى في البلاد”.

كما أعلنت الأربعاء عن تسوية لإعادة بعض التمويل الفدرالي لجامعة براون في ولاية رود آيلاند (شمال شرق) مقابل التخلي عن سياستها المتعلقة بالتنوع.

كما قدمت مؤسسات أخرى تنازلات، مثل جامعة بنسلفانيا التي منعت النساء المتحولات جنسيا من المشاركة في ألعاب القوى النسائية.

(أ ف ب)