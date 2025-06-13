خبراء: الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية الإيرانية تبدو محدودة

واشنطن: قال خبراء راجعوا صور الأقمار الصناعية المتاحة تجاريا إن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية نتيجة الموجة الأولى من الضربات الجوية التي شنتها إسرائيل في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة محدودة على ما يبدو.

ونجحت الهجمات الإسرائيلية في قتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين وقصف منشآت عسكرية للقيادة والتحكم ودفاعات جوية، لكن عددا من الخبراء قالوا إن صور الأقمار الصناعية لم تظهر بعد أضرارا كبيرة في البنية التحتية النووية.

وقال الخبير النووي ديفيد ألبرايت من معهد العلوم والأمن الدولي “كان اليوم الأول يستهدف أمورا يمكن تحقيقها من خلال المفاجأة: اغتيال القيادات، وملاحقة العلماء النوويين، وأنظمة الدفاع الجوي، والقدرة على الردّ”.

وأضاف “لا يمكننا رؤية أي أضرار ظاهرة في فوردو أو أصفهان. وهناك أضرار في نطنز”.

لكنه استطرد قائلا إنه “لا يوجد دليل على تدمير الموقع الموجود تحت الأرض”.

وقال أولبرايت إن تحليله استند إلى أحدث الصور المتاحة والتي تم التقاطها في حوالي الساعة 11:20 صباحا بتوقيت طهران (07:50 بتوقيت غرينتش). وأضاف أنه ربما كانت هناك أيضا ضربات بطائرات مسيّرة على أنفاق تؤدي إلى محطات أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض، وهجمات إلكترونية لم تترك آثارا يمكن رؤيتها بالعين.

لكن في المقابل، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن محطة التخصيب التجريبية فوق الأرض في منشأة نطنز “دُمّرت بالكامل”، مشيراً إلى أن السلطات الإيرانية أبلغت الوكالة عن تعرض منشأتين نوويتين أخريين للهجوم، هما فوردو وأصفهان.

وقال غروسي: “في هذه اللحظة، ليست لدينا معلومات كافية سوى الإشارة إلى وجود نشاط عسكري حول المنشأتين”، موضحاً أن الوكالة تتابع الوضع عن كثب.

وتعد نطنز من أبرز منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران، وتضم منشأتين، واحدة فوق الأرض وأخرى تحت الأرض، حيث يتم تخصيب اليورانيوم بدرجة تصل إلى 60%، وهي قريبة من نسبة الـ90% المطلوبة لصنع سلاح نووي. ويُعتقد أن منشأة فوردو المحصنة داخل جبل تُنتج مواد مخصبة بكميات أكبر، ما يجعل استهدافها جوياً أكثر تعقيداً.

(وكالات)