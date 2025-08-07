خبراء الأمم المتحدة: ربع سكان غزة يواجهون المجاعة

غزة – «القدس العربي»: في اليوم 671 لبدء حرب الإبادة على قطاع غزة، تعمدت دولة الإبادة شطب عوائل جديدة من السجل المدني في القطاع، باستهدافها بالصواريخ، واستهدفت المجوعين قرب مراكز توزيع المساعدات، وقتلت وأصابت الكثير 22 منهم على الأقل منذ فجر الخميس وحتى وقت كتابة هذا التقرير.

وكانت وزارة الصحة تحدثت في وقت سابق عن وصول 100 شهيد إلى المشافي، و603 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت إن حصيلة الإبادة ارتفعت إلى 61,258 شهيدًا و152,045 إصابة منذ السابع من تشرين / أكتوبر 2023.

ويأتي هذا في الوقت الذي جددت فيه وكالات الأمم المتحدة ومقرروها ومسؤولها التحذير من كارثة إنسانية وجوع يشهده قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وجدد خبراء الأمم المتحدة دعوتهم لكي تسمح إسرائيل فوراً بوصول غير معرقل إلى غزة من قبل منظمات إنسانية محايدة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

وقال الخبراء في إحاطة إعلامية نشرها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إنه: «يجب على جميع الدول أن تتصرف بشكل حاسم لمنع تدمير إسرائيل لسبل الحياة في غزة وإنهاء حربها المستمرة على الإنسانية. على الدول أن تبذل كل ما في وسعها لاستعادة النظام الإنساني للأمم المتحدة في غزة».

إسرائيل واصلت قتل الغزيين… وعمليات للمقاومة

وحذرت من «أكثر من 500 ألف شخص – أي ربع سكان غزة – يواجهون خطر المجاعة، فيما يعاني الباقون من مستويات طارئة من الجوع. وقالوا جميع الأطفال البالغ عددهم 320,000 تحت سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد، مع عواقب صحية جسدية ونفسية وخيمة وطويلة الأمد».

وأضاف الخبراء: «لقد تم استخدام التجويع كسلاح وحشي في الحرب، ويُعد جريمة بموجب القانون الدولي. لقد أدت تجربة إسرائيل الفاشلة في تسليم المساعدات عبر نموذج عسكري وخاص تمثّل في «مؤسسة غزة الإنسانية» إلى نقص حاد في الغذاء ومقتل ما يقرب من 1400 شخص أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء. هذه نتيجة متوقعة لتعطيل المساعدات الإنسانية الفعالة والمحايدة التي تنفذها جهات دولية موثوقة وذات خبرة».

وكانت وزارة الصحة في غزة، قالت إن مشافي القطاع سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية أربع حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.

ميدانيا، وتصديا لهجمات الاحتلال، أعلنت «سرايا القدس»، الذراع العسكري لـ»حركة الجهاد الإسلامي»، بالاشتراك مع «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى»، الذراع العسكري لـ»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، عن قصف تجمع لجنود الاحتلال في محيط تلة المنطار شرق حي الشجاعية، بقذائف الهاون النظامي (عيار 60).

كما عرضت «سرايا القدس» مشاهد من قصف بالهاون تجمعات جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في مدينة خان يونس.

وقالت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» إنها قصفت تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال في محيط مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.