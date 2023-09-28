خبراء الأمم المتحدة: ممارسات السجون الأمريكية عنصرية و”مهينة للكرامة الإنسانية”

جنيف: دعا خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى إجراء إصلاحات ضخمة في منظومة العدالة الجنائية الأمريكية للتصدي للعنصرية الممنهجة، قائلين، إن السجينات من ذوات البشرة السمراء يبقين مكبلات بالأصفاد خلال المخاض، بينما يُجبر السجناء على العمل في أوضاع “أشبه بمزارع الحقبة الاستعمارية”.

وقال ثلاثة خبراء عينتهم الأمم المتحدة في تقرير منشور اليوم الخميس إنهم وجدوا أن الممارسات في السجون الأمريكية ترقى إلى “إهانة كرامة الإنسان”، وذلك خلال زيارات في أبريل نيسان ومايو أيار.

ولم ترد البعثة الدبلوماسية الأمريكية في جنيف على طلب للتعليق.

وذكر التقرير أن إحدى الممارسات هي تقييد السجينات وتكبيلهن بالأصفاد خلال المخاض.

وورد في التقرير أن الخبراء “سمعوا، بأنفسهم، شهادات مباشرة (عن ظروف) لا تُحتمل تتعلق بنساء حبليات مكبلات بالأصفاد خلال المخاض فارق مواليدهن الحياة بسبب القيود”. وأشار متحدث بمجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى “عدة” قضايا وأكد أنها كلها مرتبطة بنساء من ذوات البشرة السمراء عندما طُلب منه الاستفاضة في تفاصيل.

وجمع الخبراء أيضا شهادات مباشرة حول الأوضاع في أحد سجون لويزيانا حيث ذكر التقرير أن الآلاف من السجناء، وأغلبهم من ذوي البشرة السمراء، “أُجبروا على العمل في حقول (حتى في حصد القطن) تحت مراقبة ‘الأحرار‘ على صهوة جيادهم، في أوضاع شديدة الشبه بالأوضاع الموجودة قبل 150 عاما”.

ووصف التقرير القصص من منشأة يطلق عليها “أنغولا” بأنها “صادمة” وقال إنها ترقى إلى “أشكال معاصرة من العبودية”. ودق التقرير أيضا ناقوس الخطر إزاء تفشي فرض السجن الانفرادي الذي ذكر التقرير أنه يُطبق على ما يبدو بصورة مبالغ فيها على السجناء ذوي الأصول الإفريقية.

وأضاف التقرير أن رجلا أسمر البشرة قال للخبراء إنه ظل مسجونا بشكل انفرادي 11 سنة متصلة.

وقال خوان مينديز، وهو أحد الخبراء، “تشير نتائجنا إلى وجود حاجة ماسة إلى إصلاح شامل”.

وشكّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اللجنة في 2021 بعد مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسمر البشرة لقي حتفه بعدما أطبق ضابط شرطة ساقه على عنق جورج فلويد ملصقا إياها بالأرض.

واستند التقرير إلى شهادات من 133 شخصا في خمس مدن أمريكية بالإضافة إلى شهادات مجموعة من خمسة مراكز اعتقال. وتضمن التقرير قائمة بها 30 توصية للسلطات الأمريكية، من بينها الدعوة إلى تشكيل لجنة جديدة لتعويض الأفراد من ذوي الأصول الإفريقية.

(رويترز)