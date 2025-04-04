خبراء الاقتصاد: حسابات ترامب تشبه طريقة تفكير “طبيب مختل عقليا” وتعريفاته الجمركية “المجنونة” ستكلف كل أسرة أمريكية 7 آلاف دولار سنوياً

واشنطن- “القدس العربي”: مع هبوط أسواق الأسهم بشكل حاد يوم الخميس، واصل خبراء الاقتصاد وصناع السياسات والنشطاء في جميع أنحاء العالم التحذير من تأثيرات الحرب التجارية التي يشنّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تشمل تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% على الواردات ورسوم جمركية أعلى ــ يدعي أنها “متبادلة” ــ على عشرات البلدان، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل.

وكتب نايغل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفير للاستشارات المالية الدولية: “هكذا تُخرّبون محرك الاقتصاد العالمي بينما تدّعون تعزيزه”.

وأضاف: “ترامب يُدمّر نظام ما بعد الحرب الذي جعل الولايات المتحدة والعالم أكثر ازدهارًا، ويفعل ذلك بثقة مُتهورة”.

وكما أوضح بلومبرغ بعد تصريحات الرئيس في “يوم التحرير” من حديقة الورود في البيت الأبيض: يشمل معدل التعريفة الجمركية التراكمي للصين، والبالغ 54%، كلًا من رسوم الـ 20% التي فُرضت في وقت سابق من هذا العام، مضافة إلى ضريبة الـ 34% المحسوبة ضمن ما يُسمى بخطة ترامب المُتبادلة.

وأظهرت وثائق البيت الأبيض أن معدل التعريفة الجمركية للاتحاد الأوروبي هو 20%، بينما يبلغ معدل التعريفة الجمركية في فيتنام 46%. ومن الدول الأخرى التي فُرضت عليها تعريفات جمركية أعلى: اليابان بنسبة 24%، وكوريا الجنوبية بنسبة 25%، والهند بنسبة 26%، وكمبوديا بنسبة 49%، وتايوان بنسبة 32%.

وفي أوروبا، انخفض مؤشر ” ستوكس 600″ الإقليمي يوم الخميس مؤقتًا بنحو 2.7%، بينما “انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني، وانخفض مؤشر الأسهم الأوروبية 1.6%، مع تسجيل مؤشر كاك 40 الفرنسي ومؤشر داكس الألماني خسائر أعمق بلغت 3.3% و3.1% على التوالي، بحسب شبكة سي إن بي سي .

وفي الولايات المتحدة، أفادت قناة CNBC أن “مؤشر السوق الواسع انخفض بنسبة 4%، ما يضعه على المسار نحو أسوأ يوم له منذ سبتمبر/ أيلول 2022”. كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، ومؤشر ناسداك المركب بمقدار 1200 نقطة، أو 3%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 1200 نقطة، أو 3%. وانخفضت أسعار الأسهم بنسبة 5%. وكان الانخفاض واسع النطاق في أسواق الأسهم، حيث فاق عدد الأسهم المتراجعة في بورصة نيويورك عدد الأسهم الرابحة بنسبة 6 إلى 1.

ولكن كما أشار كبير خبراء الاقتصاد في معهد السياسة الاقتصادية جوش بيفينز الأسبوع الماضي، “بما أن معظم الأسر تعتمد بشكل كبير على الأجور من العمل كمصدر أساسي للدخل وليس العائدات من الاحتفاظ بالثروة، فإن سوق الأسهم لا تخبرنا بأي شيء عن الأوضاع الاقتصادية لهذه الأسر”.

ومن المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بشدة على الأسر الأمريكية، مع انتقال تكلفة الضرائب التي يفرضها على الواردات إلى المستهلكين، حسبما لاحظت الكاتب جيسكا كوربيت في مقال نشره موقع” كومن دريمز”.

وأكد بيفينز وآدم هيرش، الخبير الاقتصادي البارز في معهد السياسة الاقتصادية، في بيان صدر يوم الخميس، أن ” التعريفات الجمركية يمكن أن تكون أداة مشروعة ومفيدة في السياسة الصناعية لتحقيق أهداف استراتيجية محددة جيدًا، ولكن التعريفات الجمركية واسعة النطاق التي ترفع بشكل كبير متوسط معدل التعريفة الجمركية الفعال في الولايات المتحدة غير حكيمة”. كما انتقد البيان ترامب أيضًا لتشويهه أحد تحليلات مركز الأبحاث لعام 2022.

وقال بيفنز وهيرش:”علاوة على ذلك، فإن مبررات إدارة ترامب الثانية ومعاييرها وجدولها الزمني للرسوم الجمركية في تغير مستمر”.

وأضافا: “وكما جاء في المنشور الأصلي الذي استشهدت به الإدارة، لا ينبغي أن تكون الرسوم الجمركية هدفًا بحد ذاتها، بل أداة استراتيجية تُضاف إلى الجهود الأخرى الرامية إلى استعادة القدرة التنافسية الأمريكية في قطاعات صناعية محددة الهدف”.

وبدلاً من فرض رسوم جمركية استراتيجية، اختار ترامب “منح البلاد أكبر زيادة ضريبية في تاريخها، ربما تتجاوز تريليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 7000 دولار للأسرة”، كما حذّر دين بيكر، المؤسس المشارك وكبير الاقتصاديين في مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.

وأضاف “ستؤثر هذه الزيادة الضريبية بشكل أساسي على الأسر متوسطة ومحدودة الدخل. فضرائب ترامب تُخفف العبء عن الأغنياء، الذين ينفقون جزءًا أقل من دخلهم على السلع المستوردة”.

كما استهدف بيكر – مثل العديد من الاقتصاديين والصحافيين الآخرين – مزاعم ترامب بأن الرسوم الجمركية متبادلة، موضحًا: ” قام فريق ترامب بحساب عجزنا التجاري مع كل دولة وقسمه على صادراتها إلى الولايات المتحدة. قرر ترامب أن هذا الرقم يساوي التعريفة الجمركية التي تفرضها تلك الدولة على السلع المستوردة من الولايات المتحدة”.

وأضاف “طريقة ترامب في حساب التعريفات الجمركية تُشبه الطبيب الذي يقيس وزنك الصحيح بقسمة طولك على تاريخ ميلادك. أي طبيب فعل هذا مُختل عقليًا، وللأسف رئيسنا كذلك. ويبدو أن أيًا من مستشاريه الاقتصاديين لا يملك الشجاعة والنزاهة لتصحيحه أو الاستقالة”.

ومع ذلك، استمرت الانتقادات الشديدة خارج إدارة ترامب، في الارتفاع، بما في ذلك من جانب الجماعات التي تركز على مكافحة حالة الطوارئ المناخية الناجمة عن الوقود الأحفوري، والتي تعرض الاقتصاد العالمي للخطر أيضًا.

وقال أندرياس سيبر، المدير المساعد للسياسات والحملات في منظمة 350.org ، يوم الخميس إن “الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لن تؤدي إلى إبطاء التحول العالمي في مجال الطاقة، بل ستضر فقط بالناس العاديين، وخاصة الأمريكيين”.

وأضاف “على الرغم من ادعاءاته بفهمه للسياسة الاقتصادية، إلا أن سجله يُظهر عكس ذلك: الرسوم الجمركية تهوي بالأسهم الأمريكية وتُفاقم التضخم”.

وأكد سيبر أنه “لا يُمكن إيقاف التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة، سواءً بوجوده أو بدونه. خطوته الأخيرة لا تُؤثر كثيرًا على سوق الطاقة النظيفة المزدهرة، ولكنها ستعزل الولايات المتحدة وتزيد التكاليف على المستهلكين الأمريكيين”.

وبالمثل، أكدت آلي روزنبلوث، مديرة الحملة الانتخابية الأمريكية في منظمة “أويل تشينج إنترناشونال” ، أن “رسوم ترامب الجمركية ستضر بالأسر العاملة في المقام الأول، وسترفع تكاليف الضروريات التي نعتمد عليها، وتهدد بدفع الاقتصاد الأمريكي إلى حالة ركود. ورغم أن ترامب يتظاهر بالاهتمام بتكاليف معيشة الناس العاديين، إلا أن ولاءه الحقيقي يكمن في مانحيه من قطاع الوقود الأحفوري”.

Trump’s tariffs are a tax on working people. pic.twitter.com/UQ7ryxw4n3 — Tim Walz (@Tim_Walz) April 3, 2025

وقالت :”فلو كان يهتم حقًا بمسألة توفير الطاقة، لكان توقف عن إجبار الدول الأخرى على شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، الذي يعزز أرباح صناعة الوقود الأحفوري، لكنه يؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين المحليين ويدفعنا نحو كارثة مناخية”.

وأضافت: “الخطوة الوحيدة التي يمكن للدول اتخاذها لضرب ترامب في مأزقه الأشد هي التوقف عن اعتمادها على الوقود الأحفوري من الولايات المتحدة”.

ولن يقتصر تأثير رسوم ترامب الجديدة على الطبقة العاملة في الولايات المتحدة. فقد أشار نيك ديرين، مدير منظمة “غلوبال جاستس ناو” البريطانية، إلى أن “ترامب قد سلط الضوء على الاقتصاد العالمي، وأحدث فوضى عارمة، لا سيما على مجموعة من الدول النامية التي ستعاني من فقر مدقع نتيجة رسومه الجمركية العقابية”.

وقال ديرين:”على جميع المتضررين أن يتحدوا ويواجهوا هذا المتنمر ببناء اقتصاد دولي مختلف تمامًا، يُعزز مصالح الناس العاديين بدلًا من مصالح الأثرياء الذين يدعمون ترامب. على الرغم من كل ما بذلته المملكة المتحدة من جهدٍ مضنٍ، لم تحظَ بأي معاملة خاصة هنا، وعلى الحكومة أن تتعلم هذا الدرس سريعًا: عليها أن تتوقف عن التنازل عن حقوقنا وحمايتنا في محاولةٍ عبثيةٍ لإرضاء دونالد ترامب”.

ويُشجّع القادة في الولايات المتحدة أيضًا على مقاومة ترامب. حيث صرّح السيناتور الأمريكي كريس مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) يوم الأربعاء قائلًا: “ستقرأون هذا الأسبوع آراء العديد من الاقتصاديين والخبراء السياسيين المرتبكين الذين لن يفهموا كيف تُصبح الرسوم الجمركية منطقية اقتصاديًا. هذا لأنها ليست كذلك. فهي ليست مُصممة كسياسة اقتصادية. الرسوم الجمركية ببساطة أداة سياسية جديدة بالغة الخطورة”.

وجادل مورفي بأن “الرسوم الجمركية مصممة لخلق صعوبات اقتصادية. لماذا؟ حتى يكون لدى ترامب مبررٌ واضحٌ لرفعها، لكل شركة أو صناعة. ومع تعديله أو منحه إعفاءات، يصبح الوضع مربحًا للجميع: يتحسن الاقتصاد وتختفي المعارضة”.

وأضاف مورفي “لكن ما دمنا نرى هذا بوضوح، يمكننا إيقافه. التعبئة العامة تُجدي نفعًا. اليوم، انضمّ عدد من الجمهوريين إلى الديمقراطيين للتصويت ضدّ مجموعة من الرسوم الجمركية،” أضاف مورفي، في إشارة إلى قرار من شأنه إلغاء الرسوم المفروضة على الواردات الكندية. “لا يزال الشعب يملك السلطة”.