خبراء: تصريحات ترامب عن سدّ النهضة محاولة للضغط على مصر في ملف تهجير الفلسطينيين

القاهرة ـ «القدس العربي»: قلل خبراء مصريون من أهمية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصل لحل في أزمة سد النهضة الإثيوبي، ورجحوا أن تكون محاولة للضغط على مصر في ملف تهجير أهالي غزة الذي تعتبره القاهرة «خطا أحمر».

«سنتوصل إلى حل»

وكان ترامب، قال خلال لقائه الإثنين مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته في المكتب البيضاوي، إن بلاده تحاول التوصل لحل أزمة سد النهضة ونهر النيل بين مصر وإثيوبيا، مضيفا: «اعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة ونهر النيل».

وتابع: «السد يعيق تدفّق مياه النيل إلى مصر» مشيرًا إلى رغبته في «حل الأزمة بسرعة».

وتابع في سياق حديثه عن عدد من المناطق الساخنة حول العالم التي يسعى إلى احتواء أزماتها، حسب تعبيره: «نحن وإثيوبيا أصدقاء لكنهم بنوا سدا منع وصول المياه إلى نهر النيل» مشيرًا إلى أن النيل منبع حياة ومورد دخل مهم للغاية بقوله «إنه حياة مصر».

وأضاف: «أعتقد أن الولايات المتحدة موّلت السد، لا أعلم لماذا لم تُحل المشكلة قبل البناء. لكن من الجيد أن يكون النيل مليئًا بالمياه».

وبعد ساعات من هذه التصريحات، رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بما ورد على لسان ترامب، معربًا عن تقديره لما وصفها بـ «جدية الإدارة الأمريكية تحت قيادته في حل النزاعات» ومؤكدًا أن «مصر تثق في قدرة ترامب على إنهاء هذا الملف».

وقال في تدوينة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: «نُثمّن حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة».

وأضاف أن مصر تدعم رؤية ترامب في إرساء السلام والاستقرار في مناطق النزاع، سواء في أفريقيا أو أوكرانيا أو الأراضي الفلسطينية.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن مصر تُعد دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، وتواجه تحديات معقدة تحيط بها من كافة الجهات، سواء في البحر الأحمر أو ليبيا أو السودان أو إثيوبيا، مشيرًا إلى أن هناك محاولات دائمة لإلهاء مصر وإضعاف دورها الإقليمي.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية الى برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «أم بي سي مصر» إلى أن قضية مياه النيل تمثل إحدى أبرز الأزمات التي تُستخدم للضغط على الدولة المصرية، مشددا على أن المخطط الأمريكي حول سدود إثيوبيا بدأ منذ عام 1964، كجزء من مشروع أكبر يستهدف التأثير على الأمن المائي المصري، في ظل تحركات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر نحو دعم الوحدة العربية.

وأكد أن مشكلة سد النهضة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تخطيط أمريكي وتنفيذ إثيوبي، مبينا أن مصر كانت قد وقعت إعلان مبادئ مع السودان وإثيوبيا، وهو ينص على ضرورة الاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل بناء على دراسة استشارية دولية.

كذلك، علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، على تصريحات الرئيس الأمريكي، مؤكدا أن ترامب يغازل نوبل عن طريق سد النهضة.

قالوا إنه يغازل جائرة نوبل ويسعى للظهور أمام العالم كصانع معجزات

وأضاف: للمرة الثانية منذ أن تولى الفترة الثانية يذكر الرئيس الأمريكي ترامب أزمة سد النهضة خلال 3 أسابيع، فقد كتب في تغريدة له في 21 يونيو/ حزيران الماضي مستنكرا أنه لن أحصل على جائزة نوبل للسلام لحفظ السلام بين مصر وإثيوبيا (السد الضخم الذي بنته إثيوبيا، بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأمريكية، يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل» ثم يصرح ويقول «لقد عملنا على ملف مصر مع جارتها المجاورة، وهي دولة كانت جارة جيدة وصديقة لنا، لكنها قامت ببناء سد منع تدفق المياه إلى ما يُعرف بنهر النيل».

تمويل السد

وزاد: كما ذكر من قبل أن الولايات المتحدة هي من موّلت السد، قائلا: «لا أعلم لماذا لم يحلّوا المشكلة قبل أن يبنوا السد، لكن من الجميل أن تكون هناك مياه في نهر النيل، فهو مصدر هام للغاية للدخل والحياة، إنه شريان الحياة بالنسبة لمصر» وأضاف قائلا «أن بلاده سوف تحل هذه المشكلة بسرعة كبيرة، نحن نبرم صفقات جيدة»

وتابع: ترامب كان راعيا للمفاوضات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ـ فبراير/ شباط 2020، ولكنها فشلت في الوصول إلى اتفاق بعد تغيب إثيوبيا يوم التوقيع، ولكن وقعت مصر بالأحرف الأولى، وغضب للموقف الإثيوبي ومنع جزءا من المساعدات أيامها قبل أن يعيدها الرئيس بايدن فيما بعد، وظروف كورونا وانشغاله بالانتخابات لم تجعله يتابع ملف سد النهضة في ذلك الوقت.

وشدد على أن ترامب يبين أنه يمنع التصعيد بين مصر وإثيوبيا، ونتيجة لذلك حدث الهدوء الحالي، رغم أنه لم يحدث صراع حاد بيننا، وذكر أن أمريكا مولت السد بغباء، رغم أنه لم يُعرف من قبل أن هناك تمويلا أمريكيا مباشرا للسد بل مساعدات أمريكية في مجالات مختلفة وصلت إلى مليار دولار سنويا، يمكن للإدارة الإثيوبية توجيهها للسد، وكان يحدث ذلك في فترته الأولى (2017 ـ 2021) وأعتقد أن المقصود بالتمويل بغباء، أن يوجه اللوم للإدارة السابقة على اعتبار أنها هي التي فعلت ذلك، كما اتهمها بإنفاق الأموال الأمريكية في دعم أوكرانيا، وفي الشرق الأوسط، وأنه سوف يسترد هذه الأموال بعقد الصفقات الخليجية، واتفاق المعادن مع أوكرانيا.

وواصل: يحاول ترامب مغازلة جائزة نوبل، حيث يصور أن أزمة سد النهضة وصلت إلى ذروتها، وأنه سوف يسعى لحلها سريعاً، ليضيفها كإنجاز. كما يذكر كثيرا أنه أوقف الحرب بين الهند وباكستان، وبين صربيا وكوسوفو، والكونغو ورواندا، وأنه أوقف الحرب مع إيران، وقد يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

مساومة

وختم سراقب: سد النهضة ليس مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر حتى لا يعتبره البعض مساومة كبيرة لتحقيق مطلب ترفضه مصر بشدة خاص بتهجير أهل غزة الى سيناء. السنوات الخمس الماضية كانت الأكثر ضررًا على مصر من سد النهضة لأنها هي التي كان يتم فيها الملء الأول لبحيرة سد النهضة بتخزين جزء وإمرار جزء آخر، ولولا السد العالي والتدابير المصرية لحدثت كارثة محققة، هذا العام أفضل من السنوات السابقة لأنه سوف يأتي إيرادنا السنوي كاملاإن شاء الله سواء اشتغلت التوربينات أو لم تشتغل.

وتابع: يستطيع ترامب دعوة الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق في أقل من أسبوع، حيث إن الظروف حاليا أفضل مما سبق نتيجة انتهاء الملء الأول الذي كان نقطة خلاف اساسية في المفاوضات السابقة على عدد سنوات الملء، ويمكن أن نشجع هذا الاتجاه للوصول إلى اتفاق ينظم الملء المتكرر والتشغيل فيما بعد وإن أمكن تقليل السعة التخزينية التي تشكل خطرًا كبيرًا على أمن السودان ومصر، كما ان الوصول إلى اتفاق يضمن التشاور والتنسيق وعقد اتفاق في حالة أي مشروعات مائية مستقبلية.

وعلق الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها ترامب بشأن أزمة سد النهضة، معتبرا أن لها عدة دوافع، أولها «بحث ترامب عن إنجاز».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية إن ترامب يريد أن يظهره أمام العالم كصانع معجزات خلال فترات قصيرة يعوض فيها إخفاقاته وتوهماته السابقة في ملفات دولية أخرى مثل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، والشرق الأوسط.

واعتبر أن تصريحات ترامب الإيجابية تجاه مصر والسودان في ملف السد تحتمل نظريتين، لافتا إلى» أن الأولى ترى أنه يدغدغ مشاعر السودانيين، ومصر تحديدا، في مقابل بعض الطلبات التي يلح عليها، مثل معسكرات التهجير التي يريدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والأفكار الشاذة الكثيرة حول إمكانية إيواء الفلسطينيين، التي ترفضها مصر بشكل قاطع وتعتبرها خطا أحمر».

ورأى أن تصريحات ترامب تحمل على الأقل رسالة طمأنة لمصر، وتذكر بجهود إدارته السابقة التي كادت أن تتوج باتفاق في واشنطن لولا امتناع الوفد الإثيوبي عن الحضور في اللحظة الأخيرة، «وكان وراءه بعض الشخصيات من دول في المنطقة» على حد قوله.

رسالة طمأنة

واعتبر أن بيان الرئاسة المصرية الذي رحب بجهود ترامب، يمثل رسالة تشجيع لترامب، مشددا على أن ما يمكن البناء عليه هو الإعلان المشترك بين الجانبين عن استئناف المفاوضات، مضيفا: يجب أن نبني على ما تم الاتفاق عليه سابقا ولم ينفذه الطرف الإثيوبي، أما ما لم يتم الاتفاق عليه فلا يلزمنا.

يذكر أن رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد، أعلن إنجاز العمل في مشروع سد النهضة على نهر النيل، لافتا إلى أن تدشين المشروع سيكون في سبتمبر/ أيلول المقبل، داعيا مصر والسودان وشعوب حوض النيل للمشاركة في احتفال تدشين السد، مؤكدا أن بناء سد النهضة لم يؤثر على تدفقات المياه إلى السد العالي في مصر.

وأكد انفتاح بلاده على الحوار واستعدادها الكامل للدخول في مفاوضات مع مصر والسودان في أي وقت، بهدف تحقيق التنمية المشتركة وضمان مصالح جميع الأطراف.

في الموازاة، قال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.

واتهم إثيوبيا بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع واعتماد “المراوغة والتراجع بدلا من الانخراط في مفاوضات حقيقية”.

وتتهم المعارضة المصرية نظام السيسي بالمسؤولية عن أزمة السد، بسبب توقيع اتفاق المبادئ وعدم اتخاذ مواقف حاسمة، والاكتفاء بالدخول في جولات مفاوضات راوغت فيها إثيوبيا لكسب الوقت.

4 مليارات دولار

وأُطلق مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير في 2011 بميزانية بلغت4 مليارات دولار، ويعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا إذ يبلغ عرضه 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا.

وتعتبر أديس أبابا أن السد ضروري لبرنامج إمدادها بالكهرباء لكنه لطالما شكّل مصدر توتر مع مصر والسودان المجاورتين، إذ يشعر البلدان بالقلق من تأثيره المحتمل على إمدادات المياه خاصة في سنوات الجفاف.

وفشلت جولات المفاوضات على مدار سنوات بين الدول الثلاث، وتمسكت مصر والسودان بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يتعلق بتشغيل السد.