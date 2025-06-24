خبراء لـ«القدس العربي»: أجندة إسرائيل خطيرة في الضفة وغزة

الضفة – «القدس العربي»: على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إيران وإسرائيل، فتحت الضربات الأمريكية غير المسبوقة على إيران باب تساؤلات كبيرة حول مستقبل هذا الملف وأثره على توازنات الشرق الأوسط، لا سيّما على الواقع الفلسطيني.

وانتهز وزراء في حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل مناسبة وقف إطلاق النار مع إيران للدعوة إلى تكثيف الحرب على الفلسطينيين، مطالبين صراحة بتهجير السكان من قطاع غزة.

وحرض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على التصعيد «بقوة» في قطاع غزة، وقال: «الآن، بكل قوتنا إلى غزة، لإتمام المهمة – القضاء على حماس وإعادة رهائننا (المحتجزين الإسرائيليين)».

أما وزير الاتصالات شلومو قرعي، فقال في منشور على منصة «إكس»: «أوفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتعاون التاريخي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوعده بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وضمن بذلك خلود إسرائيل»، وفق تعبيره.

وأضاف: «لم تنتهِ المهمة في غزة بعد، وهذه هي المهمة الرئيسية الآن: القضاء على حماس، وإعادة المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين)، وتعزيز برنامج الهجرة (تهجير الفلسطينيين من القطاع)».

وفي مقابل التحريض الإسرائيلي، رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، وطالبت بوقفٍ لإطلاق النار يشمل قطاع غزة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية: «إن التوصل إلى وقف إطلاق النار هو خطوة مهمة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة… نطالب باستكمال هذه الخطوة عبر تحقيق وقف لإطلاق النار يشمل قطاع غزة».كما دعا نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ إلى «إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق القانون الدولي والشرعية الدولية».

غير أنّ الآمال الفلسطينية بوجود أفق سياسي لإنهاء حرب الإبادة المستمرة تصطدم بعقبات، تتمثل في أجندة اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل، وفي واقع سياسي إسرائيلي يتجه نحو مزيد من التطرف.

مرحلة بالغة الصعوبة

ويرى الصحافي الفلسطيني فارس الصرفندي، في حديث لـ»القدس العربي»، أن ما جرى من حرب بين إسرائيل وإيران، والضربة الأمريكية، أحداث «تشكل بداية مرحلة بالغة الصعوبة بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة»، مؤكّدًا أن إسرائيل تستغل «الخطر الإيراني» كذريعة لتكثيف سياساتها الأمنية والسياسية الرامية إلى إنهاء ما يسمى بفكرة الدولة الفلسطينية.

ويقول الصرفندي: «إسرائيل حسمت أمرها في الضفة عبر خطة الحسم، التي تعني فرض السيطرة الأمنية والسياسية الكاملة، مع خيارين للفلسطينيين: إما الخضوع الكامل للشروط الإسرائيلية أو المواجهة التي قد تكون مكلفة للغاية، على غرار ما يحدث في غزة»، متوقّعًا أن تتحول الضفة إلى ساحة صراعات مفتوحة مع تصاعد عمليات التهجير والإبعاد.

ويعتقد الصرفندي أن الجبهة الأساسية التي تركز عليها إسرائيل بقيادة نتنياهو ليست إيران، بل قطاع غزة، حيث يهدف إلى «إغلاق الجبهة» أو شن عملية عسكرية مكثفة.

ويضيف: «الضربة الأمريكية ليست منفصلة عن هذه الخطة الإسرائيلية، بل تدخل في إطار لعبة إقليمية أكبر تهدف إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة، وتقويض أي دور إيراني قد يدعم القضية الفلسطينية».

أفق تسوية مسدود

أما الخبير في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد، فقال لـ»القدس العربي»، إن «اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لم يحمل معه أي أفق لتسوية شاملة تشمل القضية الفلسطينية، لا سيّما في قطاع غزة»، مرجّحًا أن تواصل إسرائيل الضغط على سكان القطاع بوسائل متعددة، «أبرزها إعاقة إعادة الإعمار، وتنفيذ عمليات عسكرية ‘جراحية’ بين الحين والآخر، بهدف خلق واقع معيشي يدفع السكان تدريجيًا نحو ‘التهجير الناعم’».

ويؤكد أبو عواد أن ما يجري ليس مجرد هدنة، «بل إعادة تموضع لحرب تتخذ شكلًا أكثر خنقًا للسكان، عبر سياسات التجويع، والعزل، والحرمان». ويرجّح أيضًا أن يكون الاتفاق المحتمل بين «حماس» وإسرائيل – إن حصل – هشًّا، بلا ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار، أو انسحاب واضح من القطاع، ما يعني استمرار سياسة الضغط بأدوات مدنية وعسكرية.

وفي الضفة الغربية، يتوقع أبو عواد أن تجد إسرائيل نفسها أكثر ارتياحًا لتعزيز مشاريعها الاستيطانية والضم، في ظل غياب أي زخم دولي تجاه القضية الفلسطينية، وغياب أي حديث جدي عن دولة فلسطينية أو حلول سياسية خلال الفترة المقبلة، من الآن وحتى منتصف عام 2026.

ويرى المحلل السياسي ياسر مناع أن إسرائيل تنظر إلى الضفة الغربية بوصفها الساحة الأساسية والدائمة للمواجهة، موضحًا أنها، ومنذ بدء الحرب مع إيران، استغلت السياق الإقليمي لتشديد قبضتها على الضفة، من خلال توسيع مشاريعها الاستيطانية، وتكريس الفصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، وتقييد حركة السكان.

ويشير مناع، في حديثه مع «القدس العربي»، إلى أن الإعلان عن وقف إطلاق النار مع إيران لم يُهدّئ هذا التوجه، «بل رافقه تصعيد في لهجة التهديد من قبل مسؤولين إسرائيليين، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير، الذي لوّح باتخاذ مزيد من الإجراءات في الضفة، ما يكشف أن إسرائيل تستغل كل لحظة إقليمية مضطربة لتكريس سياسات استعمارية تحت غطاء ‘الأمن الوقائي’.»

ويضيف: «ما يُعرض اليوم كخطط أمنية أو تشريعية قد يكون في الحقيقة مقدمة لتهجير تدريجي، عبر خلق بيئة فلسطينية طاردة بفعل الضغوط الاقتصادية والميدانية والقانونية»، مشيرًا إلى أن الاقتحامات والاعتقالات والمصادرة لم تتوقف، بل تتكثف، بما يرسخ واقعًا دائمًا من السيطرة الإسرائيلية، ويفرغ فكرة الدولة الفلسطينية من مضمونها.