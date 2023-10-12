سياسة | عربي | فلسطين

خبراء من الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية على غزة تعد بمثابة “عقاب جماعي”

منذ ساعتين

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جنيف: نددت مجموعة من الخبراء المستقلين في الأمم المتحدة الخميس بما أسمته “العنف ضد المدنيين في إسرائيل”، وعبرت عن أسفها لأن الضربات الانتقامية على غزة تعد بمثابة “عقاب جماعي”.

وبينما نددت المجموعة “بالجرائم المروعة التي ارتكبتها حماس”، قالت إن إسرائيل لجأت إلى شن “هجمات عسكرية عشوائية على الفلسطينيين المنهكين بالفعل في غزة”.

وقالت المجموعة، التي تضم عددا من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، في بيان “لقد عاشوا (سكان غزة) تحت حصار غير قانوني لمدة 16 عاما، وخاضوا بالفعل خمس حروب قاسية كبرى، والتي لا تزال نتيجتها مجهولة”.

وأضافت “يصل هذا إلى حد العقاب الجماعي. ولا يوجد أي مبرر للعنف الذي يستهدف مدنيين برياء بشكل عشوائي، سواء من جانب حماس أو القوات الإسرائيلية. هذا محظور تماما بموجب القانون الدولي، ويصل إلى حد جريمة حرب”.

(رويترز)

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