خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات بصورة حادة في مختلف أنحاء العالم خلال العقد المقبل

فرانكفورت: من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في مختلف أنحاء العالم بنسبة تبلغ في المتوسط 9% سنويا على مدار السنوات العشر المقبلة، وذلك بحسب دراسة أجراها خبراء اقتصاد من مؤسستين بحثيتين رائدتين في ألمانيا وسويسرا، وتم نشرها اليوم الاثنين.

وذكر تيمو فوخنر الباحث في معهد إيفو الألماني للدراسات الاقتصادية، الذي أجرى الدراسة بالاشتراك مع المعهد السويسري للسياسات الاقتصادية، إن “الزيادة في أسعار العقارات ستكون مدفوعة بعوامل الطلب أكثر من العرض”.

وتباينت نسب الزيادة المتوقعة في أسعار العقارات بشكل كبير بين قارات ودول العالم.

وفي غرب أوروبا وأمريكا الشمالية، من المتوقع أن تبلغ نسبة ارتفاع الأسعار 6.4% و7.7%، وذلك بوتيرة أقل من متوسط الزيادة المتوقعة، في حين من المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في شمال وشرق أوروبا على نحو أكبر بشكل ملموس بنسبة 18.4% و14.9% بالترتيب.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 25.1% في جنوب آسيا، و22.4% في غرب آسيا و24.4 % في أمريكا الوسطى.

وتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 8.4% في بريطانيا، و7.2% في ألمانيا و6% في الولايات المتحدة و5.5% في فرنسا.

(د ب أ)