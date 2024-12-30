لايف ستايل | صحة

خبراء يكشفون عدد الدقائق التي يفقدها المدخن من حياته مع كل سيجارة

30 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
0

لندن: حثت دراسة المدخنين على الإقلاع عن التدخين مع بداية العام الجديد بعد أن أظهرت تحليلات جديدة عدد الدقائق التي يخسرها كل مدخن من حياته مع كل سيجارة يدخنها.

ووفقا لتقديرات الخبراء، يفقد الرجال 17 دقيقة من حياتهم مع كل سيجارة، بينما تخسر المرأة 22 دقيقة من حياتها مع كل سيجارة، بحسب وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية.

وتعد هذه الأرقام أكبر من التقديرات السابقة، التي أشارت إلى أن كل سيجارة تقصر حياة المدخن بمقدار 11 دقيقة.

وتستند التقديرات الجديدة إلى أرقام محدثة من دراسات طويلة الأمد تتبعت صحة السكان، حيث تشير إلى أن كل سيجارة تؤدي إلى فقدان 20 دقيقة من الحياة في المتوسط بين الجنسين.

وأشار باحثون من كلية لندن الجامعية إلى أن الضرر الناتج عن التدخين “تراكمي”، وكلما توقف الشخص عن التدخين مبكرا وتجنب المزيد من السجائر، زادت سنوات حياته.

وبحسب التحليل الجديد، الذي جاء بتكليف من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، فإن المدخن الذي يستهلك 10 سجائر يوميا إذا أقلع عن التدخين في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، يمكنه بحلول اليوم الثامن من نفس الشهر “تجنب فقدان يوم كامل من حياته”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

دراسة: واحد من بين كل 20 بالغا في إنكلترا يدخن السجائر العادية والإلكترونية
23 - يناير - 2025
التدخين أصبح موضة قديمة في شوارع عاصمة الأزياء الإيطالية ميلانو
1 - يناير - 2025
الإقلاع عن التدخين بعد اكتشاف الإصابة بمرض السرطان يزيد احتمالات البقاء على قيد الحياة
12 - نوفمبر - 2024
التخلص التدريجي من التدخين بين المراهقين قد ينقذ حياة 1,2 مليون شخص
4 - أكتوبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية