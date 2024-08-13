خبرة ريال مدريد تتحدى أحلام أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي

وارسو: يرفع الستار عن الموسم الكروي الجديد في الملاعب الأوروبية (2024 / 2025)، حينما يلعب ريال مدريد الإسباني مع أتالانتا الإيطالي، غدا الأربعاء، في العاصمة البولندية وارسو في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

ويلعب الريال في المسابقة،التي انطلقت نسختها الرسمية الأولى عام 1973، للمرة التاسعة، بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الـ15 في تاريخه، عقب فوزه 2 / صفر على بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة عبر التاريخ.

في المقابل، يشارك أتالانتا في البطولة للمرة الأولى، عقب فوزه التاريخي وغير المتوقع في الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي، إثر انتصاره 3 / صفر على باير ليفركوزن، الفائز بالثنائية المحلية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا).

وعلى ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، دفع دورتموند ثمن إهدار لاعبيه الفرصة تلو الأخرى، لتلعب خبرة لاعبي الريال بقيادة المدير الفني الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، دورا حاسما في تتويج الفريق الإسباني باللقب في النهاية، ليحكم قبضته أكثر على عرش الساحرة المستديرة في القارة العجوز.

وهزّ داني كارفخال والبرازيلي فينيسيوس جونيور شباك دورتموند في الشوط الثاني من عمر اللقاء، ليستعيد الريال اللقب الذي غاب عنه في النسخة السابقة، ويحصل على بطولته الثالثة في موسم 2023 / 2024، الذي شهد حصده أيضا لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

وكان وداع كأس ملك إسبانيا مبكرا من دور الـ16 هو الإخفاق الوحيد في الموسم الماضي لكتيبة المدرب أنشيلوتي، الذي اختار البقاء في منصب المدير الفني للريال موسما آخر على الأقل، رغم التكهنات التي أثيرت في وقت سابق عن توصله لاتفاق لتدريب منتخب البرازيل.

وكعادته في السنوات الأخيرة، لم يبرم الريال الكثير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم فقدان اثنين من أعمدته الأساسية حيث يتعلق الأمر بكل من توني كروس وناتشو فرنانديز، لكن النجم الفرنسي كيليان مبابي، ارتدى أخيرا قميص الفريق الأبيض الشهير، بعد انضمامه للنادي الملكي بعد سنوات من المحاولة.

وكان جناح باريس سان جيرمان الفرنسي السابق يراقب استعدادات الريال للموسم الجديد من بعيد، حيث تغلب رجال أنشيلوتي على تشيلسي الإنجليزي وألباسيتي الإسباني، فيما خسر أمام ميلان الإيطالي والغريم التقليدي برشلونة في اللقاءات الودية التي خاضها الفريق استعدادا للموسم المقبل.

ويأمل الريال في التتويج بلقب السوبر الأوروبي للمرة السادسة والانفراد بالرقم القياسي كأكثر الأندية الفائزة بالبطولة، الذي يتقاسمه حاليا مع برشلونة وميلان.

وتقمص النجم النيجيري أديمولا لوكمان دور البطولة في تتويج أتالانتا بالدوري الأوروبي، بتسجيله أهداف الفريق الثلاثة في مرمى ليفركوزن، ليكبد الفريق الإيطالي نظيره الألماني خسارته الوحيدة خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات، ويسجل ظهوره الأول في لقاء السوبر الأوروبي.

ورغم الحملة المذهلة لأتالانتا في الدوري الأوروبي الموسم الماضي، والتي شملت الإطاحة بليفربول من دور الثمانية، فإن الكثيرين لم يراهنوا على فوز رجال المدرب الإيطالي جيان بييرو غاسبريني على ليفركوزن في النهائي، وانتزاع أتالانتا لقبه الأوروبي الأول، الذي كان أيضا أول بطولة يحصل عليها الفريق على الصعيدين المحلي أو القاري منذ 61 عاما.

ومن إهدار ركلة جزاء مروعة على طريقة بانينكا ضد ويستهام يونايتد بالدوري الإنكليزي الممتاز خلال مشواره مع فريقه السابق فولهام، إلى أن أصبح أول رجل يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في نهائي الدوري الأوروبي، ربما دمر لوكمان بمفرده دفاع ليفركوزن بأهدافه الرائعة، لكن غاسبريني تلقى العديد من الإشادات لاستراتيجيته التي اعتمد عليها أمام ليفركوزن، الذي كان يلقب بـ”الفريق الذي لا يقهر” آنذاك.

وقد استكملت مسيرة المجد التي حققها أتالانتا في الموسم الماضي، بحصول الفريق على المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، وتواجده في الوصافة ببطولة كأس إيطاليا.

كما يستعد أتالانتا لمواجهة فريق ليغا دي كيتو الإكوادوري، الفائز بلقب (كوبا سود أمريكانا) في بطولة التحدي بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ونظيره الأمريكي الجنوبي (كونميبول)، بالإضافة لمشاركته في كأس السوبر الإيطالي العام المقبل.

ومع ذلك، لم يحقق أتالانتا النتائج المرجوة منه خلال لقاءاته الودية التي خاضها تحضيرا للموسم الجديد، حيث تعادل 2 / 2 مع ألكمار الهولندي، قبل أن ينال خسارتين قاسيتين 1 / 4 أمام بارما الإيطالي، وصفر / 3 أمام سانت باولي الألماني، غير أن الفريق الإيطالي سيحاول تحقيق المفاجأة أمام الريال، مثلما فعل في العاصمة الأيرلندية دبلن بنهائي الدوري الأوروبي.

(د ب أ)