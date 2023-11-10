خبيران قانونيان: الدفاع عن النفس لا ينطبق على إسرائيل في غزة 

رام الله- قيس أبو سمرة:

قال خبيران قانونيان، الخميس، إن حق الدفاع عن النفس لا ينطبق على إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وإن التصريحات الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية التي تزعم هذا الحق “ليست قانونية، بل سياسية منحازة لإسرائيل”.

وشدد الخبيران على أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة تصل إلى مستوى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية”.

وخلال زيارته إلى إسرائيل في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لم يكتف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالقول إنه يدعم “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس”، بل أكد بالقول: “بل ولزاما عليها ذلك، وندعمها بقوة”.

وشدد بلينكن في تصريح صحافي، على “ضرورة تمكين الجيش الإسرائيلي من هزيمة حماس في غزة”.

كما أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي (27 دولة) عبر بيان في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، “دعمهم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بما يتماشى مع القانون الإنساني والدولي”.

أراضٍ تحت الاحتلال

مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، قال إن “العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تتعارض وتتناقض مع القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة في الدفاع عن النفس”.

وأوضح أن “حق الدفاع عن النفس ينطبق على دولة عندما تهاجمها أخرى ويتعرض أمنها القومي ووجودها للخطر، وحينها تُعلم هذه الدولة الأمم المتحدة أولا ثم تستخدم القوة للدفاع عن نفسها، وهذا لا ينطبق على الحالة الجارية هنا (غزة)”.

جبارين تابع أن “فلسطين وحماس ليست دولة، وهي أرض محتلة وغزة والضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي، وسابقا نوقش رأي استشاري فيما يخص بناء إسرائيل لجدار الفصل (بالضفة الغربية) في عام 2004 بحجة الدفاع عن النفس، وخلصت (محكمة العدل الدولية) إلى أنه: ليس من الحق أن تتحجج إسرائيل بأن لها الحق في الدفاع الشرعي عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وشدد على أن التصريحات الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها “تخالف القانون الدولي، وهي ليست تصريحات قانونية، بل سياسية منحازة لإسرائيل”.

“إن لم تمارس إسرائيل الإبادة”، بحسب جبارين، “فهي ذاهبة للإبادة، ولذلك عملياتها فيها كل أركان الإبادة في ظل تصريحات أعلى الهرم في إسرائيل من سياسيين وعسكريين، والتي تؤكد نيتهم قتل جزء أو كل من الشعب الفلسطيني في غزة”.

وأردف أن “الممارسة في أرض المعركة تترجم هذه التوجهات من قتل وتدمير للمدنيين ودون أي ضرورة عسكرية، ما يوصلنا إلى نقطة إبادة جماعية في قطاع غزة”.

لا مبرر لارتكاب الجرائم

أما أستاذ القانون والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين، رائد أبو بدوية، فقال إن “حق الدفاع عن النفس مكفول، ولو سلمنا جدلا بأن لإسرائيل هذا الحق، فإنه لا يبرر ارتكاب الجرائم”.

أبو بدوية أضاف أنه “في حالة الدفاع عن النفس بالأصل لا يجوز لك انتهاك قواعد القانون الدولي ولا يجوز أن تستهدف المدنيين، وأي جرم غير مسموح تحت تبرير الدفاع عن النفس”.

وتابع: “ما تستهدفه إسرائيل في غزة ليست أهدافا عسكرية، واضح مما نشاهده وما يُرصد أن طبيعة الأهداف مساكن مدنية ومؤسسات خدمة مدنية ومستشفيات، وكل ما سبق يعتبر جريمة حرب”.

ومشددا على وجود “جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية”، لفت أبو بدوية إلى “ما تنفذه إسرائيل اليوم من استهداف للمدنيين وترحيلهم وتجويعهم ومنع الاحتياجات الرئيسية”.

ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.

واستشهد أبو بدوية بميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية الذي يصنف تلك الأعمال “جريمة حرب”.

وختم بأن “الدفاع عن النفس مكفول، ولكن ضمن ضوابط وليس حق مطلق، وما تنفذه إسرائيل في معظمه تجاوز للقانون، وهي جرائم دولية”.

(الأناضول)