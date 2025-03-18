خبيران لـ«القدس العربي»: ارتفاع الأسعار يدمّر القدرة الشرائية للمغاربة ويؤثر على مائدتهم الرمضانية

الرباط – «القدس العربي»: لم تتوقف شكاوى العديد من الأسر المغربية من الارتفاع المهول لأثمان المواد الاستهلاكية التي ازدادت «لهيباً» نتيجة سلوك السماسرة والوسطاء ممن لم يراعوا خصوصية شهر رمضان. واختار مدونون توجيه سيل من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى الحكومة المغربية، لعدم اتخاذ إجراءات عملية رادعة تحافظ على استقرار الأسواق، رأفة بأحوال المواطن البسيط.

ويرى شمس الدين عبداتي، الخبير والرئيس الشرفي لـ»المنتدى المغربي للمستهلك»، أن «ارتفاع الأسعار له تأثير بكل تأكيد على المائدة الرمضانية للمغاربة»، ويضيف متحدثاً لـ»القدس العربي»، أن «هذا التأثير يكون بشكل متفاوت حسب شرائح المجتمع وتباين مستوياتهم المادية، على الرغم من أن المظهر العام يوحي بأن الأمر عادي حين نلقي نظرة على حركة الأسواق وانشغال المستهلك باقتناء حاجياته».

في السياق ذاته، يدقّ طارق البختي، رئيس «المنتدى المغربي للمستهلك»، ناقوس الخطر بسبب تبعات وتداعيات ارتفاع الأسعار على المواطن، مشدداً على أن القدرة الشرائية للمواطن سوف يتم تدميرها إذا واصلت الأسعار ارتفاعها على هذا المنوال.

ويسير شهر رمضان الفضيل نحو نهايته، فقد تجاوز نصفه الأول ودخل النصف الثاني، وتبقى بصمة الروحانيات وأجواء ما بعد الإفطار ذات طبيعة خاصة جداً، وفي ذلك يشترك المغاربة مع جميع الشعوب العربية الاسلامية، لكنهم يختلفون قليلاً في تفاصيل عديدة مثل المطبخ الذي يميز المائدة المغربية في شهر الصيام، وتختلط الروائح بالأحاسيس كما تختلط الأذواق الحلوة والمالحة من خلال أصناف المأكولات التي يشتهر بها الفطور المغربي في رمضان.

إلى جانب هذه التفاصيل الأساسية والأصيلة التي تشكل ملامح شهر الصيام في المغرب، فرض «ضيف ثقيل» نفسه على كل الأسر المغربية دون استثناء إلا من رحم الله بسعة المال، وفق تعبير البعض، مشيرين إلى الأسعار التي «تدخلت في شؤون المطبخ، وقلّصت بعض المشتريات، وغيبت بعض المشتهيات التي كانت زائدة لكنها ضرورية بالنسبة لشريحة مهمة من المجتمع».

وصار الحديث عن السعر المعقول من قبيل الحديث عن ظاهرة عجيبة، مثل واقعة الشاب المراكشي الذي كان حديث الجميع وهو ينقل «لايفات» ويبيع سمك السردين بسعر رخيص جداً وصف بأنه «معجزة» أو «سعر خرافي»؛ حتى إن بعض المغاربة تساءلوا هل يلزمنا مثل ذلك الشاب في كل القطاعات الأخرى مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والفواكه ومحلات البقالة ببيضها وزيوتها وكل تلك المنتجات الأكثر استهلاكاً.

ورغم تحدي الأسعار ولهيب أثمان عدد من المنتجات الأكثر طلباً في شهر رمضان، لم تتضرر المائدة المغربية كثيراً، فقد غابت كماليات وحضرت أساسيات، «الحريرة» (حساء مغربي) حاضرة بكل ثقلها، إلى جانبها رفاقها مثل «المسمن» و»المخمر» و»الملوي»، وهي مخبوزات تطهوها النساء. اللمسة الحداثية حاضرة أيضاً، لكن الأصيل يبقى هو سيد اللحظة، وهنا تبرز «الشباكية» و»المخرقة» وهي حلويات بلمسة مغربية خاصة على مستوى الشكل والمذاق والشكل.

بعض الموائد المغربية فضّلت التضحية بـ «سلّو» أو «الزّميتة» أو «السّفوف»، وهو عبارة عن دقيق محمر أو «محرق» بلغة المغاربة ومعه خليط من اللوز والكاوكاو والفول السوداني وإضافات أخرى من أجل النكهة والحلاوة. تلك التضحية بدت جلية من خلال الروائح التي اختفت قبيل حلول شهر الصيام، ولم تنبعث نسائم الدقيق المحمر وهي تخلط بباقي العناصر.

في المقابل، تبرز معادلة يصفها ملاحظون بأنها «غير منطقية»، ففي مقابل الأسعار المرتفعة هناك نسبة مرتفعة من الطعام المرمي في القمامات، إذ تصر الكثير من الأسر على تلبية المشتهيات وملء المائدة الرمضانية بأصناف متعددة من المأكولات ولو على حساب المقبل من الميزانية الشهرية، وهو الأمر الذي يستغله «الشناقة» (وصف قدحي للسماسرة والوسطاء) فيلهبون الأسواق ويتلاعبون بالأسعار من خلال عمليات الاحتكار والتوزيع المختل.

ويختلط حديث ارتفاع الأسعار مع ثقافة المغاربة الرمضانية خاصة في جانبها الغذائي، ويصبح «هدر الطعام» ظاهرة سلبية تبرز بشكل جلي في شهر رمضان، الذي يوصف روحانياً بأنه شهر الكرم، لكنه في عرف المبذرين يصبح «شهر الإسراف وهدر الطعام». وتفيد معطيات واردة في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مؤشر هدر وتبذير الأغذية لعام 2024، إلى أن الأسر المغربية رمت أكثر من 4.2 أطنان من المواد الغذائية سنة 2022، دون الاستفادة منها.

شمس الدين عبداتي، الخبير والرئيس الشرفي لـ»المنتدى المغربي للمستهلك»، يتوقف متحدثاً لـ»القدس العربي» عند مسألة الهدر الغذائي الذي يظل سائداً في شهر الصيام. ويوضح أن ذلك التبذير دائماً تكون له تداعيات لاحقة مثل ديون ومستحقات يجب سدادها وهو ما سيؤثر على ميزانية الأسر. ويبدو أن حديث الأسعار صار سيد كل الأحاديث في الواقع كما في العالم الافتراضي، المقاهي تعج بنقاشات ساخنة عن الأسباب والحلول، ومواقع التواصل الاجتماعي أيضاً تحلل وتمحص، لكن الظاهرة تعمّ كل دول العالم وليس المغرب وحده، يفيد طارق البختي، رئيس «المنتدى المغربي للمستهلك»، الذي يؤكد أن هذا الارتفاع يؤثر بكل تأكيد على القدرة الشرائية للمستهلك.

ويوضح البختي متحدثاً لـ «القدس العربي»، أن «المواطن بالدرجة الأولى هو مستهلك سواء في مجال الخدمات أو المنتجات الأخرى، لذلك فإن الارتفاع المهول للأسعار واقع نعيشه خلال هذه السنوات القليلة الماضية، وبالتحديد ثلاث سنوات عندما بدأت الأسعار ترتفع ولا تعود إلى الانخفاض، وذلك منذ أزمة وباء كورونا، حيث أخذت الأسعار تسير في منحى تصاعدي بشكل بسيط في البداية لكنها بلغت مستويات قياسية».

وفي رأي طارق البختي، فإن أسباب ارتفاع الأسعار تتوزع بين داخلية وخارجية، وقد تكون هي نفسها في جميع دول العالم، وبين حرب أوكرانيا وغيرها من أسباب التي تدفع بها الحكومة في مواجهة انتقادات ارتفاع الأسعار، تبقى عدد من المعطيات تفيد بأن لهيب الأسعار يواصل إحراق جيب المواطن الذي هو المستهلك. ويبرز رئيس «المنتدى المغربي للمستهلك» أن الأصل في الأزمة والمشكلة هو أخلاقي في جزء منه، خاصة على مستوى المعاملات التجارية وبروز ظاهرة «الشناق» (الوسيط)، لكن المتحدث يتوقف عند العمود الفقري لأزمة الأسعار، وهو سوق المحروقات التي تسببت في ارتفاع أسعار باقي المنتجات، لأنها تؤثر على سعر نقل البضائع وأضف إلى ذلك المضاربات في السوق.

ويبرز الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة المغربية، أن ارتفاع الأسعار مرهق جداً ويهدد القدرة الشرائية للمواطن خاصة صاحب الأجر المحدود الجامد في حدود 6000 درهم (حوالي 600 دولار) مثلاً، حيث يدفع منها ثمن استئجار السكن بـ 3000 درهم (حوالي 300 دولار)، وبعد كل الاقتطاعات الأخرى يتبقى له النزر القليل.

ويلاحظ المتحدث أن ارتفاع الأسعار له تأثير واضح ليس فقط على المائدة الرمضانية للمغاربة بل على مائدة كل الشهور الأخرى، و»صرنا نرى أبسط ضروريات العيش الكريم أصبحت صعبة المنال».

وشدد البختي على أن تحقيق العيش الكريم هو من صميم توجيهات العاهل المغربي محمد السادس، «الذي يرعى شعبه ويعتني به»، ويبقى على الجهات ذات الصلة بمسألة ارتفاع الأسعار أن تكون في موعد تنفيذ توجيهاته، وأن تتخذها كخارطة طريق في تدبير هذا الملفات وكل الملفات الأخرى.