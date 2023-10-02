خبيران يفسران لـ”القدس العربي” أسباب ظهور حفرة عميقة في المغرب أثارت مخاوف السكان- (فيديو)

الرباط ـ “القدس العربي”: أثارت حفرة عميقة، ظهرت فجأة بأحد الحقول الزراعية في منطقة “أولاد فرج” نواحي مدينة الجديدة (الوسط الغربي للمغرب) القلق والرعب لدى سكان المنطقة، حيث قُدّر عمق الحفرة بـ 60 مترا وعرض يتجاوز 20 مترا، وفق شهود عيان.

ويتخوف سكان القرية والمناطق المجاورة من وقوع خسف في الأراضي التي شُيِّدت عليها بيوتهم أو التي توجد عليها حقولهم؛ خاصة وأنها ظهرت بعد 3 أسابيع من الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم “الحوز” والمناطق المجاورة له

وقال الرداد الفلاحي، متحدثا لوسائل إعلام محلية، إنه فوجئ صبيحة الخميس 28 أيلول/ سبتمبر، بالحفرة العميقة والغريبة وسط حقله، مُعربا عن هلعه مما وقع، وأبدى حزنه من الخسارة التي أصابت الأرض الفلاحية التي تعتبر مصدر عيشه الوحيد.

وأفاد أحد سكان القرية، التي تبعد 300 متر عن الحفرة، بأن السلطات المحلية والأمنية قامت بمعاينة الحفرة وتطويقِها بالحبال، وباشَرت تحقيقا لمعرفة أسباب ظهورها، وأورد أن الوضع خطير على الكبار والأطفال خاصة.

وتابع “لأول مرة نشهد مثل هذه الحادثة، لا نعلم إن كان لها علاقة بالزلزال، ولكننا أصبحنا خائفين، ومن يدري يمكن أن تهوي بنا بيوتنا في أية لحظة”.

وعن أسباب ظهور الحفرة العميقة والغريبة وإن كان لها علاقة مباشرة بالزلزال، قال الدكتور بدر الصفراوي، الخبير والباحث في علم الطبقات الأرضية والرسوبية، إن الأمر يتعلق بفجوة تكونت عبر ملايين السنوات نتيجة تفاعل وتآكل الصخور الكِلسية (الجيرية) مع مياه الأمطار والهواء.

وأكد الأستاذ بكلية العلوم والتقنيات بكلية العلوم والتقنيات بالراشيدية، متحدثا لـ”القدس العربي”، أن منطقة مدينة الجديدة ونواحيها معروفة بطبقاتها الكلسية، وأوضح أن تفاعل هذا النوع من الصخور ذات الصلابة الضعيفة مع ماء المطر وثاني أوكسيد الكربون، يجعل الوسط حمضيا، ما يؤدي إلى تآكلها تدريجيا وتشكل فجوات عملاقة في الطبقات الأرضية السفلية لملايين السنوات.

وأكد الصفراوي أن “زلزال الحوز” كان سببا ثانويا لظهور الحفرة الموجودة أصلا، وإن كانت الهزات القوية تسببت في إضعاف سقف الفجوة إلى جانب قوة الجاذبية، ما أدى إلى خسف سطح الأرض وانهياره لتظهر الحفرة.

ولفت المتحدث في تصريحه لـ “القدس العربي” إلى خطورة الحفرة، وأكد أن مناطق عديدة لا يتم السماح بإنشاء المباني فيها إلا بعد إجراء قياسات من طرف الخبراء لتحديد مكان تواجد هذه الفجوات، تفاديا للخسف الأرضي وانهيار البنايات.

من جانبه، لم يجد عالم الجيولوجيا المغربي، علي شرود، أي رابط بين الحفرة وبين الزلزال الأخير الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب، ولفت إلى أن الصُّخور الكلسية الموجودة بالطبقات الرسوبية في المنطقة معروفة بكونها ذات صلابة ضعيفة، كما أنها مليئة بالتصدعات.

وأوضح الخبير في الجيولوجيا متحدثا لـ “القدس العربي” أن الطبقات الأرضية يمكن أن تحتوي على فجوات كبيرة مثل الكهوف أو المغارات تحت أرضية، وإلى جانب حركية الأرض وضعف الصخور التي بلغت قمة تحملها قبل أن تنهار، مؤكدا أن الأمر له علاقة أكثر بانهيار التربة بعيدا عن الزلزال وتداعياته.

وقبل المغرب، عرفت تركيا بعد الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في شباط/فبراير 2022 ظهور حفرة في منطقة قونيا (وسط) بلغت مساحتها 1400 متر بعمق 12 مترا وقطر بلغ 37 مترا، فيما لم يثبت العلماء صِلتها بالزلزال.