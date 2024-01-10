خبير أممي سابق ينتقد “أول محاكمة رأي في 2024” بتونس

تونس- “القدس العربي”: انتقد خبير أممي سابق ما قال إنها أول محاكمة رأي يشهدها العالم في عام 2024، في إشارة إلى محاكمة الإعلامي التونسي زياد الهاني، معتبرا أن السلطات التونسية تفتتح السنة الانتخابية (حيث يُنتظر عقد الانتخابات الرئاسية) بمحاكمة الصحافيين.

وكان عشرات الصحافيين التونسيين نظموا وقفة احتجاجية، الأربعاء، أمام قصر العدالة (المحكمة الابتدائية) للتنديد بمحاكمة الإعلامي زياد الهاني، بتهمة “الإساءة إلى وزيرة التجارة كلثوم بن رجب”.

وكتب الخبير الأممي السابق عبد الوهاب الهاني على موقع فيسبوك “بالتَّزامن مع اغتيال الصّحفيِّين في غزَّة تحت القصف الإجرامي لجيش الاحتلال، افتتاح السَّنة الانتخابيَّة 2024 بأوَّل مُحاكمة رأي تشهدها الكُرة الأرضيَّة، اليوم 10 جانفي/ كانون الثاني في المحكمة الابتدائيَّة بتونس، بمحاكمة الصُّحفي زياد الهاني، بتفعيل المرسوم 54 سيِّء الذِّكر لتكميم الأفواه، والمطالبة بالتَّغليظ في العقوبة…”.

وأشار إلى أن الهاني “استعمل كلمة “كازي” على أمواج الأثير، في وصف وزيرة التَّدابير الفاشلة في أداء مهامِّها وطالب بإقالتها وتعويضها، فقرَّرت مقاضاته واستصدرت قرار استجلابه واستنطاقه وإيقافه في نفس اليوم قبل أن يجفَّ قلم الصَّحافة. و”الكازي” تحريف لكلمة “قاضي” وتستعمل لاستهجان تصرُّف وسلوك شخصٍ مَّا، مثل التَّعسُّف في استعمال الحق والانحراف بالوظيف وتجيير السُّلطة وأجهزة لدَّولة لإحالة مواطن/ صحفي، والمطالبة بالانتقام منه وسجنه وتدميره لسبب سخيف”.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت السلطات التونسية، أمس الثلاثاء، بالإفراج ” فورًا ودون قيد أو شرط ” عن الهاني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه “لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية”.