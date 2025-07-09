خبير اقتصادي لـ”القدس العربي”: رسوم ترامب ستخفض الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية

تونس- “القدس العربي”: قال الخبير الاقتصادي هشام العجبوني إن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تونس ستساهم في تخفيض صادراتها نحو السوق الأمريكية، داعيا الحكومة التونسية إلى البحث عن أسواق جديدة في آسيا.

وأعلن ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على تونس بقيمة 25 بالمئة، مع بداية شهر آب/ أغسطس المقبل، وذلك لـ”تقليص العجز التجاري معها”، داعيا تونس لإزالة الحواجز التجارية أمام المنتجات الأمريكية.

وقال العجبوني لـ”القدس العربي”: “فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على البضائع التونسية سيتسبب في الحد من القدرة التنافسية للشركات التونسية وبالتالي في انخفاض الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية. وهو ما سيؤثر سلبا على نسق الإنتاج في القطاعات الأساسية الموجهة للسوق الأمريكية، على غرار زيت الزيتون وقطاع غيار السيارات والنسيج والملابس الجاهزة. وهذا من شأنه الإضرار بهذه الشركات ودفعها للتخلي عن جزء من العمال والحد من الاستثمارات المستقبلية”.

لكنه أشار، في المقابل، إلى أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين يبقى ضعيفا مقارنة بحجم التبادل التجاري مع شريك تونس الاقتصادي الأول، أي الاتحاد الأوروبي حيث يستوعب هذا السوق حوالي 70٪ من الصادرات التونسية”.

واعتبر العجبوني أنه “من المهم لتونس تنويع شركائها والبحث عن أسواق جديدة واعدة حتى تحد من ارتباطها بالسوق الأوروبية وتعزز استقلاليتها وسيادتها، ولكن لنكن صريحين، من الصعب جدا تعويض هذه السوق على المدى المنظور نظرا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين والدعم الذي تلقاه تونس من شركائها الأوروبيين، وكذلك للقرب الجغرافي والعلاقات العريقة بين الطرفين”.

واستدرك بقوله: “لكن من الضروري أن تسعى تونس دائما إلى تنويع علاقاتها التجارية مع دول وأسواق واعدة وضخمة، مثل الأسواق الآسيوية، وهذا لا يتم بالشعارات والخطابات الرنانة بل بوضع استراتيجيات صناعية وطنية تعزز قدرة الشركات التونسية على التجديد والابتكار ومنافسة الاقتصاديات المشابهة لنا، وهذا في الوقت الحالي صعب جدا بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعرفها تونس بسبب غياب الرؤية والتأخّر في القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة تونس عافيتها الاقتصادية”.