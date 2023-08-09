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خبير: الذكاء الاصطناعي سيعزز معايير الرياضة

منذ 19 دقيقة

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لندن: قال خبير في مجال الذكاء الاصطناعي إنه يعتقد أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الرياضة سيصبح أكثر قوة ويؤدي إلى تعزيز معايير الأداء.

وتوجد الآليات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، في الرياضة منذ فترة بعدة أشكال، منها جمع الإحصاءات للأداء البشري في إطار ما يعرف باسم مفهوم “كرة المال”، وكذلك تطوير تقنيات “عين الصقر” وحكم الفيديو المساعد “فار”.

ولكنه مع وجود برامج أكثر قوة مثل برامج التعلم الآلي، وكذلك مجمع البيانات المتزايد في ضخامته، يمكن توفر مجموعة كاملة من التقنيات من شأنها أن تساعد الرياضيين.

وقال أليكس بونيه مهندس حلول التعلم الآلي في شركة “إنكورد” المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”: “بالتأكيد، هذا سيعزز المعايير”.

وأضاف: “ستكون أكثر قوة، لأن تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه تعتمد على كم هائل من البيانات، وهناك الكثير من البيانات لم يجر تنظيمها وتصنيفها من أجل تدريب نماذج التعلم الآلي”.

وتابع: “من خلال حقيقة وجود نماذج أكثر قوة يمكنها القيام بأشياء أكثر إثارة، ستجد الشركات تقنيات جديدة وتطبيقات للذكاء الاصطناعي في الرياضة”.

وأضاف: “ستكون هناك زيادة في نوعية الأشياء الممكنة نظرا إلى زيادة الإمكانات المتاحة.”

(د ب أ)

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