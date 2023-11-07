خبير سياسة خارجية ألماني يدعو حكومة بلاده لتكثيف جهود السلام.. ويحذر من خطر حريق في الشرق الأوسط 

برلين: دَعَا خبير السياسة الخارجية الألماني مايكل مولر وزيرةَ الخارجية أنالينا بيربوك، الإثنين، إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحروب في إسرائيل وأوكرانيا.

وقال عمدة برلين الحاكم السابق، وهو الآن عضو في لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “آمل أن تكثف وزيرة الخارجية البحث عن وجهات نظر دبلوماسية مع شركائنا وحلفائنا في محادثات مجموعة السبع القادمة”.

وأضاف مولر: “يمكن لألمانيا أن تلعب دور وساطة مهماً مع الشركاء الدوليين في كل من الشرق الأوسط وأوكرانيا”.

ووفقاً لمولر، فإن خطر اندلاع حريق في الشرق الأوسط ومزيد من التصعيد، وخاصة من قبل “حزب الله” في لبنان “أعلى مما كان عليه منذ فترة طويلة”.

وقال السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي إنه في الوقت نفسه، تستمر حرب روسيا في أوكرانيا “مع عواقب وخيمة على الشعب في أوكرانيا”.

ويجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع القوية اقتصادياً، اليوم الثلاثاء، حيث يتصدر الوضع في الشرق الأوسط جدول الأعمال.

وفي عشاء عمل في العاصمة اليابانية طوكيو، ستحتل الحرب الإسرائيلية على غزة، في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، والوضع الإنساني في قطاع غزة، مركز الصدارة.

وقبل مغادرتها إلى اليابان، قالت بيربوك: “سنناقش كيف يمكننا الآن توحيد قوانا لتحقيق هدنة إنسانية من أجل التخفيف من محنة الناس في غزة”.

كما ستتم مناقشة الحرب الروسية مع أوكرانيا في اجتماعات عمل يوم الأربعاء.

بالإضافة إلى ألمانيا، تشمل دول مجموعة السبع ذات الديمقراطيات القوية اقتصادياً أيضاً، فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتتولى اليابان الرئاسة حالياً.

(د ب أ)