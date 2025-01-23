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إصابة 5 أشخاص في هجوم طعن بجنوب لندن والقبض على رجل

23 - يناير - 2025

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 لندن:  قالت خدمة الإسعاف في لندن إن خمسة أشخاص يتلقون العلاج بعد تعرضهم للطعن صباح اليوم الخميس بجنوب لندن. 

 وذكرت شرطة العاصمة لندن أنه تم القبض على رجل بعد هجوم الطعن في مدينة كرويدون، الذي أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه وقع قرب متجر “أسدا” الكبير. ولم توضح السلطات دافعا للطعن. 

وذكرت خدمة الإسعاف أنه تم نقل شخص واحد إلى مركز لعلاج الصدمات في لندن، وتم نقل الأربعة الآخرين إلى المستشفى. 

وأضافت الخدمة: “أرسلنا عددا من موارد الإسناد إلى موقع الحادث، بما في ذلك طواقم الإسعاف ومسعفا في سيارة استجابة سريعة وأفرادا من وحدة الاستجابة التكتيكية والإسعاف الجوي بلندن”.



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