خديجة بن قنة تستضيف وزير الخارجية الجزائري وحديث عن غزة والعلاقة مع المغرب

الدوحة- “القدس العربي”:

استضافت الإعلامية خديجة بن قنة، وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في حوار مطول يعرض على منصة “أثير” الجديدة التي أطلقتها شبكة الجزيرة، وتناولت معه عدداً من الملفات والقضايا الحيوية والملفات الساخنة، وتحديداً الحرب الإسرائيلية على غزة، وفشل المجتمع الدولي في وقف العدوان الذي يتعرض له القطاع.

وجاءت مقابلة وزير الخارجية الجزائري مع برنامج “ذوو الشأن مع خديجة”، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الذي استضافته قطر، وسجل مشاركة واسعة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار والخبراء، وشهد نقاشات واسعة حول القضية الفلسطينية.

وأثارت خديجة بن قنة الحرب الإسرائيلية على غزة، مع أحمد عطاف، الذي ستكون بلاده الجزائر عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي ممثلاً للمجموعة العربية وأفريقيا، مطلع العام المقبل، مع فتح النقاش عن دور البلد الذي اشتهر بتصريح رئيسها الراحل هواري بومدين: “الجزائر مع فلسطين ظالمة أم مظلومة”.

واعتبر عطاف أن المشكلة مع إسرائيل هي احتلالها للأراضي الفلسطينية، واستشهد بمقاطعة الجزائر، نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ومساندة المؤتمر الوطني ونيلسون مانديلا وكفاحه ضد التمييز العنصري من هذا المنطلق، وبعد زوال الفصل العنصري، كانت هناك لقاءات مع المسؤولين في جنوب أفريقيا.

كما أثار عطاف موضوع اجتماع الحقوقيين في الجزائر للعمل على متابعة إسرائيل في المحاكم الدولية بسبب جرائمها، وكان هناك إشراف من الرئيس تبون.

وكانت التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، ودور الجزائر في أفريقيا واستعادة مكانتها السابقة، حاضرة في حلقة “أثير”. إلى جانب حديث مطول عن العلاقة الجزائرية الفرنسية، وكشف عطاف حقائق عن محاولة الجزائر استعادة سيف وبرنوس الأمير عبد القادر، إضافة إلى حديثه عن العلاقة الجزائرية المغربية التي وصفها بغير المرضية.

وكشف عطاف عن توجه الجزائر لضخّ نفس شبابي في دبلوماسيتها، ومنح الفرصة لكوادر تتمتع بالديناميكية، مع تعزيز حضور المرأة واستقطاب دبلوماسيات تمنح لهن الفرصة للمساهمة في تفعيل نشاط وزارة الخارجية.