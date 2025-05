خرائط غوغل تعيد تسمية “خليج المكسيك” بـ”خليج أمريكا” للمستخدمين الأمريكيين

واشنطن: قالت غوغل، في منشور على منصة إكس، أمس الإثنين، إن خرائط غوغل ستغيّر اسم “خليج المكسيك” إلى “خليج أمريكا” بمجرد تحديثه رسمياً في نظام الأسماء الجغرافية الأمريكي.

وسيكون التغيير مرئياً في الولايات المتحدة، لكن الاسم سيظل “خليج المكسيك” داخل المكسيك، بينما سيرى المستخدمون خارج البلدين كلا الاسمين على خرائط غوغل.

وقالت وزارة الداخلية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنها غيّرت رسمياً اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا، واسم قمة دينالي في ألاسكا، وهي أعلى جبل في أمريكا الشمالية، إلى جبل ماكينلي.

Do you support Google Maps renaming the Gulf of Mexico to the Gulf of America?

YES or NO?

If YES, I will follow you back! 🇺🇸 pic.twitter.com/ekONbulef8

— Donald J. Trump 🇺🇸 News (@DonaldTNews) January 28, 2025