خرائط غوغل تعيد تسمية “خليج المكسيك” بـ”خليج أمريكا” للمستخدمين الأمريكيين

الرئيسة المكسيكية تعرض خريطة للعالم تعود إلى عام 1661 تظهر فيها الأمريكتان وخليج المكسيك. 8 يناير 2025

واشنطن: قالت غوغل، في منشور على منصة إكس، أمس الإثنين، إن خرائط غوغل ستغيّر اسم “خليج المكسيك” إلى “خليج أمريكا” بمجرد تحديثه رسمياً في نظام الأسماء الجغرافية الأمريكي.

وسيكون التغيير مرئياً في الولايات المتحدة، لكن الاسم سيظل “خليج المكسيك” داخل المكسيك، بينما سيرى المستخدمون خارج البلدين كلا الاسمين على خرائط غوغل.

وقالت وزارة الداخلية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنها غيّرت رسمياً اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا، واسم قمة دينالي في ألاسكا، وهي أعلى جبل في أمريكا الشمالية، إلى جبل ماكينلي.

Do you support Google Maps renaming the Gulf of Mexico to the Gulf of America? YES or NO? If YES, I will follow you back! 🇺🇸 pic.twitter.com/ekONbulef8 — Donald J. Trump 🇺🇸 News (@DonaldTNews) January 28, 2025

وستجري خرائط غوغل، المملوكة لشركة غوغل التابعة لألفابت، تغييراً مماثلاً مع جبل ماكينلي.

وأمر ترامب بتغيير الاسم ضمن سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي أصدرها بعد ساعات من توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني، وذلك في إطار تنفيذه لوعود انتخابية.

BREAKING: Britain will not recognize Trump’s order renaming the Gulf of Mexico to the Gulf of America. pic.twitter.com/SJcJ1tQ0jq — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 25, 2025

وقالت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته الأسبوع الماضي: “بناء على توجيهات الرئيس، فإن خليج المكسيك سيُعرف الآن رسمياً باسم خليج أمريكا وستحمل أعلى قمة في أمريكا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي”.

واقترحت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، في وقت سابق من هذا الشهر، مازحةً، إعادة تسمية أمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى “أمريكا المكسيكية”، وهو اسم تاريخي استخدم على خريطة مبكرة للمنطقة.

وأحال متحدث باسم غوغل رويترز إلى منشور الشركة على منصة إكس بعدما طُلب منه التعليق على الأمر.

🚨BREAKING: Google Maps just announced that it will change the Gulf of Mexico to Gulf of America and display Mount McKinley instead of Denali. pic.twitter.com/zJh5Vuki23 — AJ Huber (@Huberton) January 28, 2025

(رويترز)