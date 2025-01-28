سياسة | دولي

خرائط غوغل تعيد تسمية “خليج المكسيك” بـ”خليج أمريكا” للمستخدمين الأمريكيين

28 - يناير - 2025

الرئيسة المكسيكية تعرض خريطة للعالم تعود إلى عام 1661 تظهر فيها الأمريكتان وخليج المكسيك. 8 يناير 2025

حجم الخط
2

واشنطن: قالت غوغل، في منشور على منصة إكس، أمس الإثنين، إن خرائط غوغل ستغيّر اسم “خليج المكسيك” إلى “خليج أمريكا” بمجرد تحديثه رسمياً في نظام الأسماء الجغرافية الأمريكي.

وسيكون التغيير مرئياً في الولايات المتحدة، لكن الاسم سيظل “خليج المكسيك” داخل المكسيك، بينما سيرى المستخدمون خارج البلدين كلا الاسمين على خرائط غوغل.

وقالت وزارة الداخلية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنها غيّرت رسمياً اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أمريكا، واسم قمة دينالي في ألاسكا، وهي أعلى جبل في أمريكا الشمالية، إلى جبل ماكينلي.

وستجري خرائط غوغل، المملوكة لشركة غوغل التابعة لألفابت، تغييراً مماثلاً مع جبل ماكينلي.

وأمر ترامب بتغيير الاسم ضمن سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي أصدرها بعد ساعات من توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني، وذلك في إطار تنفيذه لوعود انتخابية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته الأسبوع الماضي: “بناء على توجيهات الرئيس، فإن خليج المكسيك سيُعرف الآن رسمياً باسم خليج أمريكا وستحمل أعلى قمة في أمريكا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي”.

واقترحت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، في وقت سابق من هذا الشهر، مازحةً، إعادة تسمية أمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى “أمريكا المكسيكية”، وهو اسم تاريخي استخدم على خريطة مبكرة للمنطقة.

وأحال متحدث باسم غوغل رويترز إلى منشور الشركة على منصة إكس بعدما طُلب منه التعليق على الأمر.

 (رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول رضا تونس:
    يناير 28, 2025 الساعة 8:22 ص

    ترامب ضحل الثقافة وضحل التفكير و يتسم بالغباء و جوقة المتطرفين من اليمين الانعزالي وجدوا فيه ظالتهم لتمرير أفكارهم المتطرفة والغبية
    لا مصير لهم إلا الفشل فسيتكتل كل العالم ضدهم و ضد الإمبريالي المتعجرف الغبي

    رد
    1. يقول عادل:
      يناير 28, 2025 الساعة 11:41 ص

      بالعكس تماما ، اليسار الامريكي مشعل الحروب الغبية بسبب عدم الكفاءة و قصر النظر ، جعلت امريكا تشاهد عجزا تجارية مع كل دول العالم و ضحية ديموغرافية و اقتصادية لها، كل ماقلته عن ترامب لا ينطبق عليه لأنه معروف بالذكاء و النزاهة و الشجاعة السياسية عكس سياسة الغموض و البيت بين الديموقراطية بل ينطبق على اليسار المتعفن المشغول في الحفلات و الرقص و الملفات و التفكير الغبي بخصوص الهجرة و النساء و الشواذ و العلاقات الخارجية

أخبار ذات صلة

ترامب سيفرض السبت رسوما جمركية كبيرة على الواردات الكندية والمكسيكية والصينية
31 - يناير - 2025
إدارة ترامب تشنّ حملة صارمة لتطبيق قوانين الهجرة في شيكاغو
27 - يناير - 2025
إدارة ترامب تغلق صفحة البيت الأبيض باللغة الإسبانية
22 - يناير - 2025
رئيسة المكسيك تؤيد “الحوار” مع ترامب لكنها ترفض “التبعية”
13 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية