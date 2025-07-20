“خرجوا جوعى فعادوا شهداء”.. إسرائيل تفتك بأطفال ينتظرون الغذاء في غزة

غزة: أمام سرير يرقد عليه طفلهما في مستشفى وسط قطاع غزة، ينتظر الوالدان حاتم وإيمان النوري بقلق بالغ، يترقبان أي بارقة أمل بشأن الحالة الصحية لطفلهما “سراج” المصاب إصابة بالغة في الرأس والعين إثر هجوم إسرائيلي أفقده اثنين من أشقائه وابنة عمه بينما كانوا ينتظرون دورهم للحصول على مساعدات غذائية.

والأسبوع الماضي، غادر الأطفال الأربعة منزل العائلة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، متوجهين إلى نقطة طبية قريبة لتسلّم المساعدات الغذائية الذي توزعه مؤسسة “بروجكت هوب” الأمريكية، إذ كان الطفل سراج يبكي لأنه يشتهي تذوق أي طعام “حلو المذاق”.

ولم تمر إلا بضع دقائق على وصولهم إلى النقطة الطبية، حتى دوى انفجار عنيف نجم عن قصف إسرائيلي، حوّل الموجودين في المكان إلى دماء وأشلاء.

والسبت، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من أن الموت جوعا يهدد 650 ألف طفل دون سن الخامسة بالقطاع جراء الحصار الإسرائيلي.

بحثا عن طعام

الفلسطينية إيمان النوري، قالت بينما تجلس قرب ابنها “سراج” ذو العامين ونصف، إن الأطفال الأربعة، توجهوا يوم الخميس الماضي، إلى النقطة الطبية القريبة من المنزل في دير البلح، من أجل الحصول على “مكمل غذائي”.

وأضافت أن خروجهم إلى هناك جاء بعد نوبة بكاء من سراج لأنه “كان يشتهي المكمل الغذائي؛ حلو المذاق”.

وأوضحت أنه بعد مرور 5 دقائق على خروجهم من المنزل، دوى انفجار في المكان إثر قصف إسرائيلي أسفر عن مقتل طفليها عمر وأمير وابنة عمهما سما، وإصابة سراج بجروح بالغة ما زال يرقد على إثرها في قسم العناية المركزة.

وتابعت: “الولد (سراج) كان يبكي، ولم يكن لدينا طعام، الطفل ما حلمه بالنهاية؟ (تقصد الحلويات)”.

وفي لحظة القصف، قُتل الطفلان أمير وسما بينما تم إسعاف عمر إلى المستشفى حيث كان “يتنفس” في حينها إلا أنه توفي متأثرا بإصابته بعد ساعة.

وتشير الوالدة إلى أن إسرائيل تعمدت استهداف الأطفال الذين جلسوا على أحد الأرصفة بجانب النقطة الطبية منتظرين دورهم.

وتقول في هذا السياق إن الأمر كان واضحا، “كانوا أطفالا، وكان ذلك ظاهرا للجيش الإسرائيلي، لكنه لم يتردد في استهدافهم”.

والخميس، قصف الجيش الإسرائيلي تجمعا لمدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال أمام مركز طبي يتبع لمؤسسة “بروجكت هوب”، للحصول على أدوية ومكملات غذائية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد منهم.

ووثقت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، نقل القتلى والمصابين من الأطفال عبر عربات تجرها حيوانات للمستشفى.

انهيار النظام الصحي

تقول النوري إن الأطفال الأربعة نقلوا على عربة يجرها حمار من مكان القصف في دير البلح إلى مستشفى شهداء الأقصى، إذ لم تستطع سيارة الإسعاف الوصول إلى مكان الحادث.

ويلخص هذا المشهد حالة الانهيار التي يعاني منها القطاع الصحي في قطاع غزة، خاصة في ظل نفاد الوقود المخصص لتشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف، والذي حذرت وزارة الصحة من تداعياته مرار.

وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، قالت الوزارة في بيان: “لازال المرضى في مستشفيات قطاع غزة يوضعون على حافة الموت في كل يوم، إذ يتم الاستمرار في سياسة التقتير والتنقيط في إدخال الوقود اللازم لعمل مولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف “.

وأوضحت أن هذا الوضع “أجبر المستشفيات على اتباع سياسة ترشيد وتقشف تتمثل في إيقاف إمداد الكهرباء عن بعض الأقسام، فضلا عن انخفاض القدرة على تشغيل سيارات الإسعاف مما يضطر المواطنين إلى نقل المصابين والمرضى على العربات التي تجرها الحيوانات”.

وأوضحت إيمان النوري أن طفلها عمر، حينما نقل من مكان القصف كان “يتنفس”، لافتة إلى أن عدم نقله عبر سيارة إسعاف وخضوعه للإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش، تسبب بتردي حالته.

وأضافت أنه كان يحتاج إلى نقل دم سريع بعدما نزف كثيرا جراء إصابته، لكن وحدات الدم لم تصل للمستشفى إلا بعد ساعة، وفق قولها.

ولأكثر من مرة، حذرت وزارة الصحة في غزة من نقص حاد في توفر وحدات الدم ما يؤثر بشكل سلبي على حياة المرضى والمصابين الذين يصلون للمستشفيات.

كما يؤثر نفاد الوقود على تشغيل الثلاجات الخاصة بحفظ وحدات الدم القليلة الموجودة داخل المستشفيات، وفق بيانات للوزارة.

يأتي ذلك في ظل انهيار كامل يعاني منه القطاع الصحي جراء الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمستشفيات والمراكز الصحية المتبقية العاملة في القطاع، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.

السفر للعلاج

وتنظر النوري إلى “سراج” وتدعو متوسلة بأن تتوج عملية علاجه بالشفاء التام، معربة عن تخوفاتها من فقدانه مثل أشقائه.

وتابعت: “فقدان عمر وأمير غصة في القلب، ولا أتحمل فقدان سراج، أموت بعده”.

وناشدت المؤسسات المعنية بضرورة إدراج اسم “سراج” على كشوفات العلاج بالخارج في ظل انهيار المنظومة الصحية بغزة.

وأعربت عن أملها في وقف حرب الإبادة وأن يحل السلام والاستقرار في قطاع غزة.

عادوا “شهداء”

بدوره، اقترب الأب حاتم النوري من قدم طفله “سراج” وقبلها برفق، بينما كانت دموعه تنهمر خوفا على حياته.

وقال النوري إن الأطفال الأربعة ذهبوا إلى النقطة الطبية “مدفوعين بالجوع من أجل الحصول على مكمل غذائي، إلا أنهم عادوا شهداء” دون أن يتناولوا “المكملات حلوة المذاق”.

وتساءل متحسرا: “ما ذنب هؤلاء الأطفال؟”.

وأشار إلى أن “سراج” يرقد في المستشفى “بين الموت والحياة” لمجرد أنه كان يشتهى المكمل الغذائي لأن “طعمه حلو”.

ويحرم المرضى والجرحى في قطاع غزة من السفر للعلاج بالخارج بسبب الإغلاق الإسرائيلي للمعابر والقيود المشددة على السفر باستثناء عدد قليل جدا من المرضى الذين يغادرون بتنسيق من منظمة الصحة العالمية.

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الصحة بغزة إن 25 ألف مريض وجريح في القطاع بحاجة للعلاج بالخارج ولم يتمكنوا من السفر منذ بدء الإبادة الجماعية بغزة.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات بينما يحتاج الفلسطينيون بالقطاع إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

(الأناضول)