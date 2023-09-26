سياسة | دولي

“خرق أمني” في غرفة الحراسة بمكتب نتنياهو

منذ 42 دقيقة

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رام الله- “القدس العربي”: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن “خرق أمني” في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد نجاح سارق في اقتحام غرفة الحراسة والاستيلاء على “معدات أمنية”.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، في تقرير اليوم، إن إسرائيلياً اقتحم غرفة الحراسة لمقر نتنياهو، في القدس المحتلة، وسرق حقيبة تحتوي على عتاد أمني.

وذكرت أن الإسرائيلي من سكان مستوطنة “كريات ملاخي” قرب عسقلان المحتلة وقد نجح في اختراق الإجراءات الأمنية.

وأشارت إلى أن المستوطن مشتبه به كذلك، بسرقة دراجة هوائية من مبنى وزارة المالية الإسرائيلية في القدس المحتلة.

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