خرق جديد.. الجيش الإسرائيلي يتوغل في مناطق بجنوب لبنان

لندن- “القدس العربي”: توغلت آليات تابعة للجيش الإسرائيلي، الخميس، عبر وادي الحجير إلى بلدة القنطرة جنوبي لبنان، في خرق جديد لوقف إطلاق النار مع “حزب الله” ليتجاوز عدد خروقات الجيش الإسرائيلي الـ300 منذ بدء سريان الاتفاق قبل 30 يوما.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية: “تقدمت آليات جيش العدو عبر وادي الحجير في جنوب لبنان، وتقوم بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة خلال تقدمها”.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش اللبناني أغلق الطرق المؤدية إلى وداي الحجير بسبب توغل آليات الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الوكالة أن آليات إسرائيلية تقدمت بشكل مفاجئ باتجاه بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون جنوبي البلاد، ما أدى إلى نزوح الأهالي منها إلى بلدة الغندورية بقضاء بنت جبيل.

مراسلة «#الأخبار»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقدّمت من مشروع الطيبة باتجاه بلدتي عدشيت القصير والقنطرة حتى وصلت إلى وادي الحجير في وقت مبكر من صباح اليوم pic.twitter.com/c60V3IUmDb — جريدة الأخبار – Al-Akhbar (@AlakhbarNews) December 26, 2024

وخلال توغلها، خطفت القوات الإسرائيلية مواطنا لبنانيا من بلدة تبنين الجنوبية، خلال توجهه إلى عمله في مركز الكتيبة الإندونيسية التابعة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النيابية التابعة لـ “حزب الله” اللبناني النائب علي فياض، اليوم الخميس، إن التوغل الإسرائيلي إلى وادي الحجير في جنوب لبنان يشكل تطوراً شديد الخطورة، يوجب على الدولة اللبنانية إعادة تقويم الموقف بصورة فورية.

وأضاف النائب فياض، تعليقاً على توغل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان: “إن توغل قوات العدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية وصولاً إلى وادي الحجير، يشكل تطوراً شديد الخطورة وتهديداً جدياً لإعلان الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 وتقويضاً للصدقية الواهنة للجنة المشرفة على تنفيذه”.

وتابع: “إن هذا التطور الذي يظهر تعاطياً إسرائيلياً خارج أي التزام أو إجراءات، وكأن لا وجود لأي تفاهم أو التزامات، يوجب على الدولة اللبنانية حكومة وجيشاً وجهات معنية، إعادة تقويم الموقف بصورة فورية، ومراجعة الأداء الحالي الذي أظهر فشلاً ذريعاً في الحد من الإمعان الإسرائيلي في استمرار الأعمال العدائية على المستويات كافة، بما فيها التوغل في الأراضي اللبنانية وقتل واعتقال المدنيين اللبنانيين”.

(وكالات)